‘임팩트 투자 교육’ NYU에 사회혁신을 묻다

"뉴욕시는 한 해 8000억원에 달하는 생산활동이 이뤄집니다. 금융서비스 영역이 20%를 차지합니다. 따라서 금융을 통한 사회혁신은 뉴욕을 혁신하는 방법이기도 합니다."



세계적인 금융의 도시 뉴욕은 임팩트 투자를 통해 더 나은 공동체를 만들어 나가는 중이었다. 그 중심에는 뉴욕시를 대표하는 뉴욕대학교의 행정대학원 와그너 스쿨(Wagner School)이 있었다. 1953년부터 1965년까지 시장직을 맡았던 로버트 와그너의 뜻을 이어받기 위해 설립된 와그너 스쿨에서는 정부와 공공기관에서 일할 인재들이 임팩트 투자에 대해 맹렬히 공부하고 있었다. 이곳에서 학생들을 가르치는 스콧 타이텔 교수를 만나 이야기를 들었다.







뉴욕대학교 행정대학원 와그너 스쿨에서 임팩트 투자를 가르치고 있는 스콧 타이텔 교수. /권준수 탐험대원

-와그너 스쿨에서 임팩트 투자에 집중하는 이유는 무엇입니까?

"뉴욕 시장이었던 와그너는 이런 말을 남겼습니다. 공공 서비스가 정직하고 효율적으로 수행될 때 가장 최고의 가치를 지닌다(Public service is the highest good, and, when done honorably and well, the most rewarding). 임팩트 투자는 공공서비스의 질을 올리기 위한 훌륭한 수단입니다. 우리는 모든 학생들이 임팩트 투자를 알고 접근할 수 있도록 돕고 있습니다."



-졸업생들은 어디로 진출하고 있습니까?

"우리 졸업생 들은 NPO(비영리단체), 공무원, 사기업 모든 부분에서 활약하고 있습니다. 모든 분야에 임팩트 투자가 중요하기 때문이죠. 창업을 하고자 하는 학생들뿐만 아니라 정부기관에서 일할 학생들에게 임팩트 투자를 가르칩니다. 민간영역에선 CSR(기업의 사회적 책임)쪽으로, 금융에선 사모펀드와 임팩트펀드 모두로, 미국의 정부기관과 공적 사회책임투자 관련 기관으로, 본인이 희망하는 분야 어디로든 진출이 가능하죠."



-임팩트 투자의 대표적 예시는 무엇입니까?

"영국의 사회혁신채권(Social Impact Bonds)입니다. 정부와 시장 모두가 문제를 해결할 수 있도록 도와주는 형태입니다. 효율적이고 빠르게 사회문제를 해결할 수 있죠. 중앙정부나 지방정부가 사회 서비스를 제공하는 기업에 자본을 대주고, 기업이 사회 문제를 목표치에 맞게 해결을 하면 투자자에게 채권의 이익을 배당하는 방식입니다. 투자자는 다시 정부기관에 투자를 하게 되는 선순환 구조입니다."







스콧 타이텔(왼쪽) 교수와 권준수 탐험대원. /김지섭 기자

-정부의 기존 사회문제 해결방식과 차별점이 있나요?

"임팩트 투자는 종전 방식보다 사회 문제 해결 기능이 뛰어납니다. 정부가 직접 개입하는 것이 아니라 보다 나은 공공서비스에 자원을 투자해서 제대로 작동하도록 돕는 간접적인 방식이라 보다 효율적으로 기능합니다. 특히 아동, 노인과 관련된 복지 문제나 청년 실업과 여성 인권 문제 등 다양한 문제를 장기적으로 해결하는데 도움을 줍니다."



-뉴욕시는 어떤 분야에 집중해서 투자하고 있습니까?

"소수자의 다양성과 여성 평등 분야에 투자를 많이 합니다. 최근 와그너 스쿨에서 개최한 심포지엄에서도 소수자와 여성 기업가에 대해서 주로 다뤘습니다. 그들이 자본금을 얻는데 어려움을 겪는 문제를 해결하기 위해서 다양한 사회적인 문제 해결에 힘쓰는 곳에 지원해야 한다는 내용이죠. 이외에도 도시 계획과 의료 분야에 있어서 행정적인 정책을 만들 때 임팩트 투자를 어떻게 활용할 것인지에 대해서도 다룹니다. 우리 사회에선 아직도 주거문제나 의료문제에 불평등을 겪는 사람들이 많기 때문입니다. 학생들에게 임팩트 투자 수업은 새로운 정책 기반의 문제 해결방법입니다. 그들에게 필수적인 지식을 배양함으로써 뉴욕시뿐만 아니라 국제 사회가 사회혁신을 하는데 큰 도움을 얻을 수 있다고 생각합니다."