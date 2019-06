웸블리에 울려퍼진 '얼쑤'… 유럽, BTS에 들썩

BTS, 한국가수 최초로 웸블리서 공연

퀸 '에~오' 퍼포먼스에 6만 관중 열광

성별·국적 상관 없이 '한국어 떼창'도

"'너 자신을 사랑하라'는 BTS 덕분에

자신감 생겼죠, 그들은 내 삶의 교본"

1,2일 방탄소년단 공연이 열린 웸블리 스타디움. 방탄소년단(BTS)은 글로벌 기자간담회에서“어떤 영국 가수와 함께 노래하고 싶으냐”는 영국 기자 질문에 BTS는“기회가 된다면 콜드플레이, 폴 매카트니와 해보고 싶다”고 답했다./빅히트엔터테인먼트





"에~~~오" "에~~~오" "에오오오오디라리"



거대한 웸블리 구장이 6만여 관중의 함성으로 가득 덮였다. 1985년 영국 런던 웸블리 스타디움에서 열린 '라이브 에이드' 한 장면이 아니다. 이날 웸블리를 메아리치게 한 주인공은 팝의 전설 '퀸'의 프레디 머큐리가 아니라, 방탄소년단(BTS)의 진이었다. 회오리치듯 울리는 아미(방탄소년단 팬클럽)의 목소리에 이어 지민이 출격했다. 똑같은 톤으로 "아~~~미!" 뱃심을 끌어모아 폭포수같이 쏟아내는 팬들의 환호성은 데시벨 측정이 불가할 것만 같았다.



BTS가 1일(이하 현지 시각) 영국 런던 웸블리 스타디움에서 유럽 투어 '러브 유어셀프: 스피크 유어셀프'의 첫 문을 열었다. 퀸·마이클 잭슨·마돈나·엘턴 존 같은 세계 최고 팝가수가 섰던 이 '꿈의 무대'에 한국 가수가 공연한 것은 BTS가 처음이다. 멤버 슈가는 "TV로만 보던 그 웸블리라니! 꿈에서 사는 기분"이라 했고, 제이홉은 "이 역사적인 곳에서 방탄소년단의 새로운 역사를 쓰겠다"며 흥분했다. BTS는 여러 차례 "웸블리~~~~~~!"를 외쳤고 영국은 물론 이탈리아·프랑스·스페인·네덜란드·체코 등에서 온 6만여 유럽 팬은 공식 응원봉 '아미밤(Army bomb)'을 흔들며 함성으로 화답했다.



그리스 신화를 모티브로 한 곡 '디오니소스'로 시동을 건 BTS는 이날 24곡을 격한 안무로 소화했다. '작은 것들을 위한 시' '불타오르네' '페이크 러브' 'Mic drop' 등에 이어 마지막 곡 '소우주'를 부를 때 아미들은 "별처럼 다 (우린 빛나) 사라지지 마 큰 존재니까"를 반복하며 런던의 밤을 하얗게 밝혔다. 언어·피부색·성별·나이는 달랐지만 3시간 가까운 공연 내내 '한국어 떼창'을 선보이며 거대한 축제 같은 역사의 한 장을 장식했다. '아이돌(IDOL)' 무대에선 '얼쑤' '덩기덕 쿵더러러' 같은 우리말 추임새에 어깨를 신명나게 들썩였다. 2013년 "너만의 꿈을 가지라"(데뷔곡 'No more dream')며 모습을 드러낸 BTS는 6년 만에 그들이 꿈꿨던 팝의 성지(聖地) 한복판에서 "함께 날아오르자"며 전 세계 팬들을 한목소리로 춤추게 했다.



BTS는 '웸블리' 입성을 기념하며 '영국식 악센트'로 큰 웃음을 유도하기도 했다. 정국은 "easy peasy, lemon squeezy(매우 쉽다는 뜻)"로 시동을 걸더니 't' 발음을 강조하며 "dirty better butter" 등을 연극적인 발성으로 말해 환호성 지르게 했다. 슈가는 "정말 기분이 끝내주게 좋다(You made my day)"고 화답했고, RM도 영국식 악센트로 "영국이 우리 새 앨범(페르소나)을 영국 차트 1위로 만들어줬다"며 "이렇게 아름다운 날을 여러분이 만들어줬다"고 말했다. 김남준(RM) 김석진(진) 정호석(제이홉) 김태형(뷔) 등 멤버 본명을 외치고, 파도타기 퍼포먼스에 "BTS" "방탄"을 연호했다.



"팬과 우리는 서로에게 에너지를 충전시키는 배터리"라는 RM의 표현대로, 이들은 서로의 날개가 됐다. 공연 뒤 기쁨의 눈물에 자리를 뜨지 못하던 런던 소녀 베타니(15)는 "BTS가 날 성장시켰다. 마음의 어두운 터널을 지날 때 BTS는 '우리도 처음엔 어려웠다'고 말하면서 날 일으켰다"며 "BTS는 내 삶의 교본"이라 했다. 클래리티(16)는 "초현실적인 꿈을 꾼 것 같은 '희열(Euphoria·정국 솔로곡 제목)'"이라며 "BTS는 다른 가수들이 이야기하지 않는 정신 건강(mental health)을 일깨우고, 위로와 희망을 노래한다"고 들떴다. 딸과 함께 네덜란드에서 온 카린(48)은 "'너 자신을 사랑하라'는 BTS의 메시지에 딸이 자신감을 갖고 인간관계도 훨씬 좋아졌다"면서 "엄마가 해결 못하는 부분까지 BTS가 이뤄내 내가 더 열성 팬이 됐다"며 웃었다.



2일 웸블리 공연을 마친 BTS는 프랑스로 이동해 파리 북쪽 생드니에서 7~8일 두 차례 공연을 갖는다.



런던=최보윤 기자

방탄소년단(BTS)/연합뉴스