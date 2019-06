중국 또 무역전쟁 백서..."협상 좌절은 모두 美 정부 책임"

상무부 부부장 기자회견 오사카 G20 트럼프⋅시진핑 회동 가능성에 "전할 게 없다"



중국이 2일 미⋅중 무역전쟁에 대한 두 번째 백서를 펴냈다. 중국 국무원 신문판공실은 일요일인 이날 기자회견을 갖고 ‘중⋅미 경제무역 협상에 대한 중국입장’이란 백서를 발표했다. 국무원은 작년 9월에 ‘중⋅미 경제무역 마찰의 사실과 중국 입장’이라는 백서를 내놓았었다.



중문을 비롯해 영어 일본어 등 8개 언어로 출간된 백서는 "2018년 2월 협상 개시 이후 매우 큰 진전이 있었지만 수차례 곡절을 겪었다"며 "매번 미국 정부가 이랬다 저랬다하며 공동 인식을 위배했기 때문으로 중⋅미 경제무역 협상의 엄중한 좌절은 완전히 미국 정부의 책임"이라고 주장했다.



백서는 이어 "중국과 미국이 평등하고, 상호이익이 되고, 선의와 진정성 있는 협상을 통해 문제를 해결해야 한다"고 강조했다.



백서는 "무역전쟁은 미국을 다시 위대하게 해주지 못할 것"이라며 "미국 기업의 생산비용을 높여 미국 국내 물가를 끌어올리고 미국 경제성장과 민생에 영향을 주고 미국의 중국 수출도 가로막을 것"이라고 주장했다.



또 "미국의 무역 패릉(霸凌⋅따돌림) 노선이 전세계에 뻗치면서 다자 무역체제를 해치고 글로벌 산업사슬과 공급망을 심각하게 훼손하고 시장의 신심을 해쳐 글로벌 경제 회복에 엄준한 도전을 가져오고 경제 글로벌화 추세에 중대한 위협이 되고 있다"고 비난했다.





중국 국무원신문판공실은 2일 궈웨이민 부주임(위)과 왕서우원 상무부 부부장이 참석한 가운데 미⋅중 무역전쟁 백서 출간 기자회견을 가졌다. /국무원 신문판공실

이날 기자회견엔 미⋅중 무역협상에 참여하고 있는 왕서우원(王受文) 중국 상무부 부부장(차관) 겸 국제무역협상 부대표와 궈웨이민(郭衛民) 국무원 신문판공실 부주임이 참석했다.



왕서우원 부부장은 중국이 협상중 입장에서 후퇴한 탓에 협상이 정체에 빠졌다는 미국 고위관리의 주장에 대해 "존재하지 않는 일"이라고 반박하고 영어로 ‘모든 게 합의되기 전에는 아무것도 합의된게 없다’(Nothing is agreed until everything is agreed)는 말을 사용했다.



왕 부부장은 "미국이 극한 압박을 통하고 무역마찰을 고조시키는 방식으로 중국이 양보하도록 한다면 담판은 결코 성공할 수 없다"고 목소리를 높였다.



왕 부부장은 미⋅중 무역마찰로 손해를 주로 입는 쪽은 중국이라는 미국의 주장에 대해선, "작년 미국 대두의 중국 수출은 50%, 미국 자동차의 중국 수출은 20% 이상 감소했다"며 "미국 노동자와 농민의 이익을 해치고 있음을 알 수 있다"고 반박했다.



이달 말 일본 오사카에서 열리는 주요 20개국(G20)정상회의에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 만날 가능성과 만날 경우 의제를 묻는 질문엔 "제공할 소식이 없다"고 잘라 말했다.



내주 일본에서 열리는 G20 무역장관 회의에 미⋅중 무역협상 중국 대표인 류허(刘鹤) 부총리가 참석할지에 대한 질문엔 "중국측은 대표를 출석시킬 것"이라고만 답했다.



중국 정부가 기업에 지시해 미국의 첨단기술을 사들이고 있다는 지적에 대해선 "사실이 아니다"며 "중국 기업이 해외에서 어떤 프로젝트에 투자하고, 무엇을 사는 지 등은 완전히 기업 자체 결정"이라고 밝혔다. 왕 부부장은 지난해 중국이 지식재산권 사용을 위해 해외에 지불한 비용은 356억달러로 2001년의 19억달러에서 19배 가까이 증가했다고 전했다. 이 가운데 미국에 지불한 지재권 비용은 86.4억달러로 4분의 1 수준에 달했다.



최근 중국이 미국 운송업체 페덱스 조사에 나서는 등 미⋅중 무역전쟁 입장이 강경하게 돌아선 데 대해서는 "중국은 싸우고 싶지 않지만 싸우는 것을 두려워 않는다는 입장이 매우 명확하다"는 종전 발언을 반복했다. 화웨이의 화물을 목적지인 중국 대신 미국으로 빼돌렸다는 의혹을 받은 페덱스에 대한 조사에 대해 "과도한 해석은 말라"면서도 "중국 법을 위반했다면 중국 법에 따라 조사를 받아야 한다"고 강조했다.