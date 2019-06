'음악중심' 다비치vs방탄소년단vs잔나비, 1위 후보 격돌

[스포츠조선 남재륜 기자] '쇼! 음악중심' 다비치, 방탄소년단, 잔나비가 트로피를 놓고 대결을 펼친다.

1일 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에는 다비치 '너에게 못했던 내 마지막 말은', 방탄소년단의 '작은 것들을 위한 시', 잔나비 '주저하는 연인들을 위해'가 1위 후보에 올랐다.

이날 MBC '쇼!음악중심'에는 이하이, CLC 등의 컴백 무대가 펼쳐진다.

또 더위도 잊게 만들 청량한 위너의 'AH YEAH', 청순 요정 끝판왕 러블리즈의 '그 시절 우리가 사랑했던 우리 (Beautiful Days)', 귀여움과 섹시미가 공존하는 위키미키의 '피키피키(Picky Picky) 등 다채로운 무대가 준비됐다. 예술 작품 보듯 섬세한 군무를 보여주는 갓세븐은 'ECLIPSE'의 굿바이 무대를 준비해 아쉬움을 남긴다.

이외에도 '음악중심'에는 김재환, AB6IX , 우디, 원어스, OnlyOneOf, VERIVERY, 동키즈 , 아이즈, 체리블렛, 밴디트, 로시, WE IN THE ZONE 등이 출연한다.

