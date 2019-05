내일 영국은 '코리안 데이'… 손흥민은 챔피언스리그 결승전, 방탄소년단은 웸블리 스타디움 공연

[아무튼, 주말]

"손흥민이냐, 방탄소년단이냐? 그 것이 문제로다.(Son or BTS? That is the question)"



지난 한 주간 영국 트위터에서 1만회 가량 공감을 받은 글이다.



내일(2일·현지 시각) 영국 런던은 '코리안 데이(Korean Day)'를 맞게 된다. 이날 오후 8시 30분 한국의 7인조 보이그룹 '방탄소년단'이 한국 가수 최초로 런던 웸블리 스타디움에서 콘서트를 연다. 그리고 정확히 30분 뒤 잉글랜드 프리미어리그의 토트넘 홋스퍼의 주전 공격수 손흥민(27)은 UEFA 챔피언스리그 결승전 무대에 설 예정이다. 맨체스터 유나이티드에서 뛰었던 박지성에 이어 한국 선수로는 두 번째다. 우연의 일치지만, 현재 전 세계 대중음악계와 축구계에서 가장 '핫'한 한국인들이 한날한시에 '꿈의 무대'에 오르는 셈이다.



우연의 일치는 하나 더 있다. 방탄소년단이 공연하는 웸블리 스타디움은 지난 2년간 런던 연고인 토트넘이 홈구장으로 썼던 곳이다. 9만명을 수용할 수 있고 화장실이 2618개로 세계에서 가장 많은 화장실을 가진 장소로 기네스북에 등재돼 있기도 하다. 손흥민은 이곳에서 열리는 경기에 나왔을 때 유독 좋은 활약을 펼쳐 '웸블리의 왕'이라는 별명을 얻었다. 올 시즌 넣은 21골 중 13골을 이 구장에서 기록했다. 1923년 처음 지어진 이 구장은 월드컵 결승전, 잉글랜드 대표팀의 A매치 등 상징적인 경기를 개최하는 '영국 축구의 성지'로 불리는 곳이다. 스포츠 경기 말고도 비틀스, 마이클 잭슨, 엘튼 존, 핑크 플로이드 등 당대 최고의 팝스타들이 공연을 펼친 곳으로도 유명하다. 지난 2월 방탄소년단이 이 구장에서 공연을 열 것이라고 발표하자 토트넘 구단은 "손흥민과 함께 대한민국을 대표하는 또 다른 스타 'BTS'(방탄소년단의 영문명)의 웸블리 방문을 기다리고 있다"는 공식 메시지를 남기기도 했다. 1~2일 이틀간 열리는 방탄소년단의 공연은 티켓 판매 시작 90분 만에 전석 매진됐다. 웸블리 스타디움에서 열린 공연 중 매진을 기록한 건 방탄소년단이 12번째다. 암표 가격은 1000만원까지 치솟았다가 최근엔 500만~600만원대로 진정(?)됐다. 웸블리 스타디움 측에서 공연이 열리기 1주일 전부터 "안전 문제가 우려되니 경기장 주변에서 캠핑하는 일은 삼가 달라"는 공지문을 올릴 정도로 현지에선 방탄소년단의 내영(來英) 공연에 대한 기대가 뜨겁다.



뜨겁기로는 손흥민에 대한 기대 역시 마찬가지다. 그는 리그 최강인 맨체스터시티와 벌인 8강전에서 3골을 몰아치며 팀의 결승 진출에 혁혁한 공을 세웠다. 덕분에 토트넘은 창단 이후 137년 만에 처음으로 챔피언스리그 결승에 진출했다. 영국의 대표 스포츠 채널 '스카이스포츠'가 챔피언스리그 결승전 포스터를 제작하면서 토트넘의 대표로 손흥민을 내세운 것 역시 그에 대한 현지 팬들의 기대를 보여준다.



결승 상대인 리버풀 역시 같은 프리미어리그 소속 팀이지만, 경기는 스페인 마드리드의 메트로폴리타노 스타디움에서 열린다. 6만3500명을 수용할 수 있는 곳이지만 토트넘에 배정된 티켓은 1만7000장뿐이다. 역시나 암표 가격이 500만원 이상으로 치솟았고, 비행기값 등 경제적 부담 때문에 대부분의 팬은 런던에서 TV 중계로 경기를 지켜보게 된다. 런던 전역의 스포츠펍을 비롯한 대부분의 술집은 이미 챔피언스리그 결승전을 보기 위한 사람들로 예약이 꽉 찬 상태다. 방탄소년단의 소속사 관계자는 "공연 마치고 스태프들 뒤풀이를 할 계획이었는데 웸블리 주변뿐 아니라 런던 대부분의 술집이나 식당 예약이 꽉 찬 상태라 난감하다"고 말했다.



방탄소년단의 공연과 챔피언스리그 결승전 사이에서 방황(?)하는 영국인도 많다. 영국의 유명 유튜버인 '나렌드라'는 "방탄소년단의 웸블리 공연을 보러 가게 되면 역사적인 토트넘의 챔피언스리그 결승과 손흥민의 활약을 놓치게 되는데 너무 고민된다"며 영상을 올렸고, 여기에 수천 명의 사람이 공감하거나 댓글을 달았다.