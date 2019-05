퓨전찜닭 ONLY ONE 브랜드 일미리 금계찜닭, 브랜드 로고 (BI) 변경 및 대단위 마케팅 진행

퓨전찜닭의 대표 프랜차이즈 브랜드 ㈜일미리는 브랜드로 재도약을 위해 ‘평생 가게라’ 라는 슬로건을 바탕으로 브랜드 로고 (BI)를 변경하였다.

이번 BI 리뉴얼을 통해 ONLY ONE 퓨전 찜닭 프랜차이즈를 목표로 왕관을 쓴 닭과 Thumbs Up (엄지척)을 중의적으로 형상화 한 심볼에 전통 한식임을 부각시킬 수 있는 폰트 적용 등을 통해 기존의 복잡한 로고에 비해 더 직관적으로 브랜드 이미지를 느낄 수 있도록 심플한 로고 타입으로 변경하였다.

신규 BI는 2019년 4월부터 브랜드 광고 및 옥외, 매장 인테리어 등에 적용을 시작했다.

2019년 4월부터 찜닭 업계 최초로 시도되는 대규모 영상 마케팅은 고객의 브랜드 인지도 상승을 목적으로 IPTV, 유튜브, SMR, 페이스북 및 인스타그램 등 다양한 온/오프라인 채널을 통해 다양하게 노출될 예정이다.

일미리금계찜닭은 퓨전찜닭 브랜드 중 최초로 100여개의 매장을 보유하고 있다. 다만, 1.5Km 이내 근접출점 금지 규약을 강화하여, 무분별한 가맹확장이 아닌 지역별 입점 제한을 통해 안정적인 운영이 가능하도록 철저한 상권 보호를 진행할 예정이다.

또한 업계 최초로 ‘매출 보장제’와 ‘3*9프로젝트’를 시행하고 있다. 이는 ‘평생 가게’라는 슬로건을 지키고자 가맹본부에서 매출이 안정적으로 나올 수 있도록 3개월 동안 통합 마케팅 지원, 9개월은 최대 300만원까지 운영자금을 지원해주는 제 도이다..

일미리 금계찜닭은 타 한식 창업 아이템들에 비해 객 단가가 높고 메뉴 특성상 회전율이 높고 재 방문율이 높다는 강점이 있고 외식업에 신규 진입하려는 예비 가맹점주, 매출 부진을 겪으며 업종전환을 모색하는 개인 사업자에게 ‘가맹비 할인’, ‘인테리어 자율 시공’, ‘주방기구 자율 구입’ 등 다양한 제도를 통해 투자비 현실성을 맞추고자 노력하고 있다.