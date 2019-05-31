[인사] 통일부 외

▲통일부◇부이사관 승진▷운영지원과장 김석규▷한반도 통일미래센터장 정유수▷북한이탈주민정착지원사무소 화천분소장 최용석◇과장급 전보〈기획조정실〉▷기획재정담당관 조중훈▷혁신행정담당관 윤민호〈통일정책실〉▷정책총괄과장 신혜성▷정책기획과장 김성현▷평화정책과장 권동혁▷정책협력과장 최병환〈정세분석국〉▷정세분석총괄과장 구병삼▷정치군사분석과장 조재섭〈교류협력국)▷교류협력기획과장 지승우▷남북경협과장 박상돈▷사회문화교류과장 여상기▷개발지원협력과장 임현정〈신경제 지도TF단〉▷기획팀장 송지영▷대외협력팀장 조혜실〈인도협력국〉▷인도협력기획과장 이종주▷이산가족과장 한영숙▷정착지원과장 마삼민〈남북협력지구발전기획단〉▷기업관리팀장 이혜옥〈남북회담본부〉▷회담1과장 김종우▷남북연락과장 이경〈통일교육원〉▷교육총괄과장 김상국▷교육연수과장 김훈아〈북한이탈주민정착지원사무소〉▷교육기획과장 남봉림▷화천분소장 최용석▷교육기획팀장 김유진▷관리후생팀장 홍양희〈남북출입사무소〉▷출입총괄과장 오미희〈북한인권기록센터〉▷조사과장 이성재〈한반도통일미래센터〉▷센터장 정유수◇서기관 승진〈인도협력국〉▷이산가족과 김수영▷인도협력기획과 김예린〈통일정책실〉▷정책총괄과 정지하〈정세분석국〉▷경제사회분석과 박용주〈장기국외훈련 파견〉▷장윤정
▲문화체육관광부◇과장급 전보▷국내관광진흥과장 정태경▷국립중앙박물관 행정지원과장 정준희
▲국토교통부◇과장급 전보▷서울지방항공청 김포항공관리사무소장 유병국
▲해양수산부◇과장급 전보▷수출가공진흥과장 김성희▷국립수산물품질관리원 품질관리과장 김남웅▷동해어업관리단장 이세오
▲단국대▷산학부총장 나경환▷I-다산LINC+사업단장 장승준▷교양기초교육연구소장 윤승준
▲서울과기대▷대학교육혁신원 교육정책연구센터장 겸 교양교육연구센터장 김남섭
▲KBS▷감사실 기술감사부장 김건우▷제작2본부 예능센터 CP 조현아▷제작2본부 통합마케팅콘텐츠프로젝트팀장 최재형▷편성본부 영상제작국 총감독 박성주▷〃 오태훈▷대구방송총국 편성제작국장 백종희▷〃 방송문화사업국장 안중석
▲통일부◇부이사관 승진▷운영지원과장 김석규▷한반도 통일미래센터장 정유수▷북한이탈주민정착지원사무소 화천분소장 최용석◇과장급 전보〈기획조정실〉▷기획재정담당관 조중훈▷혁신행정담당관 윤민호〈통일정책실〉▷정책총괄과장 신혜성▷정책기획과장 김성현▷평화정책과장 권동혁▷정책협력과장 최병환〈정세분석국〉▷정세분석총괄과장 구병삼▷정치군사분석과장 조재섭〈교류협력국)▷교류협력기획과장 지승우▷남북경협과장 박상돈▷사회문화교류과장 여상기▷개발지원협력과장 임현정〈신경제 지도TF단〉▷기획팀장 송지영▷대외협력팀장 조혜실〈인도협력국〉▷인도협력기획과장 이종주▷이산가족과장 한영숙▷정착지원과장 마삼민〈남북협력지구발전기획단〉▷기업관리팀장 이혜옥〈남북회담본부〉▷회담1과장 김종우▷남북연락과장 이경〈통일교육원〉▷교육총괄과장 김상국▷교육연수과장 김훈아〈북한이탈주민정착지원사무소〉▷교육기획과장 남봉림▷화천분소장 최용석▷교육기획팀장 김유진▷관리후생팀장 홍양희〈남북출입사무소〉▷출입총괄과장 오미희〈북한인권기록센터〉▷조사과장 이성재〈한반도통일미래센터〉▷센터장 정유수◇서기관 승진〈인도협력국〉▷이산가족과 김수영▷인도협력기획과 김예린〈통일정책실〉▷정책총괄과 정지하〈정세분석국〉▷경제사회분석과 박용주〈장기국외훈련 파견〉▷장윤정