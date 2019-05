자유조선 "김한솔, 훌륭한 청년...하지만 우리 지도자는 아냐"

美정부에 크리스토퍼 안, 에이드리언 홍 석방·수배해제 요구







자유조선은 29일(세계표준시 기준) 홈페이지를 통해 조직원 크리스토퍼 안의 석방과 에이드리언 홍의 수배 종료를 요구했다./자유조선 홈페이지 캡처

반북(反北)단체 자유조선이 지난 2월 스페인 주재 북한대사관 습격사건을 주도한 혐의를 받는 에이드리언 홍의 수배 해제와 크리스토퍼 안의 석방을 요구했다.



자유조선은 29일(세계표준시 기준) 홈페이지에 올린 '우리는 크리스토퍼 안의 석방과 에이드리언 홍의 수배 종료를 요청한다'(We call for Christopher Ahn to be freed and the pursuit of Adrian Hong to end!)라는 제목의 글에서 "노예상태로 침묵하고 있는 2500만 북한 시민들을 위한 그들의 활동은 계속돼야 한다"고 했다.



자유조선은 "에이드리언 홍과 크리스토퍼 안은 자유를 누리지 못한 사람들을 돕고 구조하기 위해 큰 위험을 무릅쓴 진정한 영웅"이라며 이같이 밝혔다. 미 수사당국은 지난달 18일(현지시각) 자유조선 조직원인 크리스토퍼 안을 스페인 북한대사관 습격에 가담한 혐의로 체포했다. 에이드리언 홍의 거처도 급습했으나 홍을 체포하는 데는 실패했다. 미 법무부는 홍의 수배 전단을 제작·배포하고 수사를 벌이고 있다.



자유조선은 또 2017년 피살된 김정남의 아들 김한솔에 대해 "우리 정부의 지도자가 아니며, 과거에도 아니었다는 점을 분명히 밝히고 싶다"면서 "김한솔은 훌륭하고 좋은 청년이지만, 우리는 혈통을 바탕으로 한 세습적인 리더십을 신뢰하지 않는다"고 했다. 자유조선은 다만 "선의의 사람은 누구나 자유조선의 일원으로 환영받는다"면서 김한솔이 자유조선의 리더는 아니지만 일원으로 참여하고 있음을 암시했다.



자유조선은 이와 함게 "에이드리언 홍, 크리스토퍼 안 등 자유조선 임시정부는 외국 정부기관으로부터 자금을 받은 적이 없다"고 했다. 이는 자유조선의 배후에 미중앙정보국(CIA)이나 연방수사국(FBI) 등 미 정보기관이 있을 것이라는 평가를 의식한 것으로 보인다.