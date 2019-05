엑소 디오, 7월 1일 군입대 할 듯…엑소 멤버 중 두 번째로 입대

엑소 디오(도경수·26)가 군입대한다는 보도가 나왔다.



스포츠조선은 30일 복수의 가요계 관계자를 취재한 결과 디오가 7월 1일 현역 입대한다고 보도했다. 현행 병역법상 만 28세까지 총 5차례 입영 연기를 신청할 수 있다. 디오는 1993년 생으로 아직 만 26세. 2021년까지 입대를 연기할 수 있지만 디오 본인이 하루빨리 국방의 의무를 다하고자 하는 의지를 피력한 것으로 전해졌다.



엑소 멤버로서는 지난 7일 입대한 시우민(김민석·29)에 이은 두번째 입대다.





▲엑소 ‘디오’ / SM 엔터테인먼트

디오는 소속사 SM엔터테인먼트와 엑소 멤버들과의 협의 끝에 현역 입대를 결정, 최근 군에 지원했다고 한다. 7월 1일 입대하면 시우민에 이어 엑소 멤버 중 두 번째로 현역 군입대를 하게 된다.



디오는 2012년 엑소의 메인보컬로 데뷔, '마마(MAMA)' '으르렁' '콜 미 베이비(CALL ME BABY)' '러브 미 라이트(LOVE ME RIGHT)', '코코밥(Ko Ko Bap)' '중독' '러브샷(LOVE SHOT)' 등 수많은 히트곡을 발표하며 K-POP 대표 아티스트로 큰 사랑을 받았다.



연기면에서도 두각을 드러냈다. 2014년 SBS '괜찮아, 사랑이야'로 연기 활동을 시작한 그는 KBS2 '너를 기억해', tvN '백일의 낭군님' 등에 출연하며 입지를 다졌다



이어 영화 부문에서도 2014년 '카트'를 시작으로 활발한 활동을 이어갔다. 조정석과 함께 투톱으로 주연을 맡은 ‘형’으로 제 38회 청룡영화상에서 신인 남우상을 수상했다. 이어 출연한 '신과함께-죄와벌', '신과함께- 인과연'은 두 편 모두 천만 관객을 돌파하며 연기자로서 확실한 눈도장을 찍었다.



시우민, 디오를 이은 다음 군입대 멤버로는 리더 수호(김준면·28)가 될 전망이다. 수호는 1991년생으로 더 이상 입대 연기가 불가능하다.