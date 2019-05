윤아, 오늘(30일) 스페셜 앨범 발매..달콤한 감성 여름송 예고

[OSEN=지민경 기자] 소녀시대 윤아(SM엔터테인먼트 소속)가 생일을 맞아 팬들을 위해 준비한 스페셜 앨범이 오늘(30일) 공개된다.

윤아의 스페셜 앨범 ‘A Walk to Remember’(어 워크 투 리멤버)는 오늘 오후 6시 멜론, 플로, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, QQ뮤직, 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 등 각종 음악 사이트에서 전곡 음원이 공개되며, 타이틀 곡 ‘여름밤 (Feat. 스무살) (Summer Night)’ 뮤직비디오도 윤아 공식 홈페이지 및 유튜브, 네이버TV SMTOWN 채널 등을 통해 동시 오픈될 예정이어서 높은 관심이 기대된다.

감성 여름송을 예고한 타이틀 곡 ‘여름밤 (Feat. 스무살)’은 리얼 세션으로 녹음된 악기 연주를 통해 풍성한 사운드를 만끽할 수 있는 어쿠스틱 발라드 곡으로, 뜨거운 설렘을 지나 익숙함과 편안함에 접어든 연인의 마음을 선선한 여름밤에 빗대어 표현한 가사가 공감을 자아내며, 피처링으로 참여한 가수 스무살의 부드러운 보컬과 윤아의 달콤한 음색이 조화를 이뤄 귀를 매료시킨다.

더불어 ‘여름밤 (Feat. 스무살)’ 뮤직비디오는 청량한 여름 휴가지를 배경으로 혼자만의 시간을 즐기는 윤아의 다채로운 모습을 만날 수 있으며, 컬러풀한 색감과 ‘비주얼 여신’ 윤아의 상큼한 매력이 어우러진 영상으로 시선을 사로잡을 전망이다.

또한 이번 앨범은 타이틀 곡 ‘여름밤 (Feat. 스무살)’을 비롯해 봄에 듣기 좋은 어반 팝 곡 ‘덕수궁 돌담길의 봄 (Feat. 10cm)’, 가을과 잘 어울리는 어쿠스틱 발라드 장르의 ‘바람이 불면 (When The Wind Blows)’, 제주도의 평화로운 겨울 풍경을 연상시키는 어쿠스틱 발라드 곡 ‘너에게 (To You)’ 등 윤아와 추억 여행을 하듯 수록곡들을 사계절에 맞춰 섬세하게 구성했으며, 팬들에게 전하는 메시지를 담은 신곡 ‘Promise’(프로미스)까지 총 5곡이 수록되어 있어, 윤아의 따뜻한 음악 감성을 만나기에 충분하다.

한편, 윤아의 스페셜 앨범 ‘A Walk to Remember’는 금일(30일) 음반으로도 발매된다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] SM엔터테인먼트