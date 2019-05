[공식]"달콤한 감성" 윤아, 생일맞이 스페셜 앨범 발매…타이틀곡 '여름밤'

[스포츠조선 김영록 기자]소녀시대 윤아가 생일맞이 팬사랑 스페셜 앨범을 선보인다.

윤아는 30일 오후 6시 스페셜 앨범 '어 워크 투 리멤버(A Walk to Remember)'의 전곡 음원을 공개한다. 타이틀곡 '여름밤(Summer Night, Feat. 스무살)' 뮤직비디오도 동시 공개된다.

'여름밤'은 풍성한 사운드를 만끽할 수 있는 어쿠스틱 발라드 곡으로, 뜨거운 설렘을 지나 익숙함과 편안함에 접어든 연인의 마음을 선선한 여름밤으로 표현했다. 윤아의 달콤한 감성과 가수 스무살의 부드러운 보컬이 어우러졌다. '여름밤' 뮤직비디오에는 청량한 휴가지를 배경으로 혼자만의 시간을 즐기는 윤아의 다채로운 모습이 담겼다.

이번 앨범은 '여름밤' 외에 봄에 듣기 좋은 어반 팝 곡 '덕수궁 돌담길의 봄(Feat. 10cm)', 가을과 잘 어울리는 어쿠스틱 발라드 '바람이 불면(When The Wind Blows)', 제주도의 평화로운 겨울을 연상시키는 '너에게 (To You)' 등 사계절에 맞춰진 노래들로 구성돼 윤아와 함께 하는 추억여행을 연상시킨다. 팬들을 향한 윤아의 마음을 담은 'Promise'(프로미스)까지 총 5곡이 수록됐다.

윤아의 스페셜 앨범 '어 워크 투 리멤버'는 금일(30일) 발매된다.

