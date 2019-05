美 빌보드 "스트레이 키즈, 美 투어로 빠른 성장세 입증" 집중 조명

[스포츠조선 조윤선 기자] 미국 쇼케이스 투어로 글로벌 성장세를 알린 스트레이 키즈(Stray Kids)를 빌보드가 집중 조명해 눈길을 끈다.

빌보드는 28일(현지시간) 'Stray Kids Are Growing Up & Finding Their Way Through Touring & 'Cle' Album Series(스트레이 키즈는 성장 중이며 투어와 '클레' 앨범 시리즈로 스스로의 길을 개척중)'이라는 제목으로 스트레이 키즈를 소개하고 멤버들과의 인터뷰도 게재했다.

먼저 스트레이 키즈에 대해 "그룹 내 프로듀싱팀인 쓰리라차(3RACHA)의 방찬, 한, 창빈은 자신들의 음악을 직접 작업해 메시지와 역동적인 에너지를 전한다"고 알리면서 최근 미국 쇼케이스 투어에 대해 "스트레이 키즈가 얼마나 빠른 성장을 이뤘는지 여실히 보여준다"고 호평했다.

또 "새 앨범마다 차근차근 성장세를 보였고 2019년에는 성숙한 면을 보여주고 있다"고 알리면서 지난 3월 발매 후 빌보드 월드 앨범 차트 3위를 차지한 앨범 '클레 원 : 미로(Cle 1: MIROH)'에 대해 "어른이자 아티스트로 성장하면서 승리를 이끌어내겠다는 스트레이 키즈의 의지를 담았다"고 덧붙였다.

아울러 빌보드는 미국 투어를 위해 뉴저지를 찾은 스트레이 키즈와의 인터뷰도 공개했다.

스트레이 키즈는 성장 행보와 방향성, 또 예술성에 대한 질문에 진지하면서도 위트있는 답변으로 눈길을 끌었다. 지난해 6월 뉴욕서 열린 KCON에 참석한 경험과 비교해 "스트레이 키즈만의 색으로 무대를 보여줄 수 있을 것"이라 자신감을 내비쳤다. 또 미국 첫 단독 투어와 관련 "무대 위 스트레이 키즈의 다양한 모습들을 선보이기 위해 많이 준비했다"고 기대를 당부했다.

스트레이 키즈는 이달 14일과 15일 뉴어크 'New Jersey Performing Arts Center(뉴저지 퍼포밍 아츠 센터)'부터 17일 LA 'Pasadena Civic Auditorium(패서디나 시빅 오디토리엄)', 19일 휴스턴 'Revention Music Center(리벤션 뮤직 센터)'까지 총 4회에 걸쳐 단독 공연을 열고 이를 전회 매진시키며 현지 팬들에게 스트레이 키즈만의 매력을 전파했다. 특히 뉴어크 공연은 티켓 예매 오픈 후 빠르게 매진돼 1회 추가 공연을 진행하기로 했고 이 역시 매진되면서 미국에서 차세대 글로벌 K팝 그룹으로 주목받는 스트레이 키즈의 위상을 증명했다.

미국 투어와 함께 스트레이 키즈는 빌보드를 비롯해 iHeartRadio(아이 하트 라디오), Good Day New York(굿데이 뉴욕), BUILD(빌드), Dazed(데이즈드), NME(뉴 뮤지컬 익스프레스), Forbes(포브스), MTV, Tumblr(텀블러), Refinery29(리파이너리29), Tmrw, Entertainment Tonight(엔터테인먼트 투나잇), Buzzfeed(버즈피드), Young Hollywood(영 할리우드) 등 현지 주요 미디어의 스포트라이트를 받으며 인기 상승세를 알리기도 했다.

supremez@sportschosun.com