100만달러 여왕은?

LPGA US여자오픈 오늘 개막… 총상금 550만弗 '메이저 최고'





미국여자프로골프(LPGA)투어 US 여자오픈이 최고 상금이 걸린 메이저 골프 대회로 등극했다.



미국골프협회(USGA)는 US 여자오픈 총상금을 지난해보다 10% 늘린 550만달러(약 65억원)로 책정했다고 29일(이하 한국 시각) 발표했다. 우승 상금만 100만달러(약 12억원)다. 제74회 US 여자오픈은 30일 미국 사우스캐롤라이나주 찰스턴에서 개막한다.



한국 선수들은 US오픈과 인연이 깊다. 지금까지 8명의 선수가 아홉 차례 우승컵을 들어 올렸다. 1998년 '맨발 샷'으로 우승한 박세리가 첫 스타트를 끊었다. '골프 여제' 박인비는 2008년 19세 11개월 17일 나이로 대회 최연소 우승을 했고, 전인지는 2015년 처음 출전한 US 여자오픈에서 우승까지 단박에 거머쥐는 기록을 썼다. 2017년엔 고교생 아마추어로 출전한 최혜진이 깜짝 준우승을 차지했고, 작년엔 김효주가 연장 접전 끝에 에리야 쭈타누깐(태국)에 아깝게 져 준우승했다.



이번 대회 출전 선수 156명 중 한국 선수는 21명이다. 세계 랭킹 1위 고진영과 올해 LPGA 투어 신인왕에 도전하는 이정은 등이 첫 우승을 노린다. 한국 선수가 우승하면 대회 역대 10번째 태극마크 챔피언이 된다.