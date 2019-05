[OSEN=선미경 기자] 뷰티 크리에이터 이사배가 할리우드 배우 크리스 헴스워스와 만났다.

이사배는 29일 오후 자신의 SNS에 “크리스 당신을 찾는데 32년이 걸렸다(It took me 32years to find you Chris)”라는 글을 올리며, 크리스 헴스워스와 함께 촬영한 사진을 게재했다.

공개된 사진에서 이사배는 크리스 헴스워스와 다정한 포즈를 취하고 있다. 팬심을 전하듯 밝은 미소를 드러내고 있고, 크리스 헴스워스도 반듯한 외모를 뽐내며 미소로 인사를 전하고 있다. 두 사람의 뒤에는 크리스 헴스워스가 출연한 영화 ‘맨인블랙: 인터내셔널’의 포스터가 담겨 있다.

이사배는 크리스 헴스워스와 함께 찍은 사진을 공개하며 팬심을 드러내 눈길을 끌고 있다. /seon@osen.co.kr

[사진]이사배 SNS