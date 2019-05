악역들만 나오는 연극 'Everybody Wants Him Dead', 7월 개막

모든 캐릭터가 악역이다. 4인의 악역들로만 구성된 연극 'Everybody Wants Him Dead'(작·연출 김정한)가 오는 7월 9일 대학로 드림아트센터 1관에서 개막한다.

2016년 'Q'라는 제목으로 초연되어 관객들에게 큰 사랑을 받은 'Everybody Wants Him Dead'는 국내 최초로 공연 전막을 생중계로 진행해 화제를 모았으며, 공연이 종료된 뒤 이례적으로 출연 배우들과 창작진이 함께 하는 작품 상영회와 GV행사를 진행해 눈길을 끌었다.

3년만에 원작명 그대로 돌아온 'Everybody Wants Him Dead'는 비인간적인 강력범죄를 소재로 한 심리극이다. 겉으로는 정의를 구현하는 것처럼 보이지만 '보이지 않는 손'으로 서로를 조종하는 캐릭터들간의 두뇌싸움이 반전에 반전을 거듭한다.

국민 모두의 증오심을 사고 있는 연쇄 살인범이 체포되며 이야기가 시작된다. 전대미문의 잔혹한 살인사건을 저지른 살인마에게 세간의 관심이 주목되고, 이를 이용하려는 스타 프로듀서는 뇌물에 눈이 먼 교도소장과 명예욕에 눈이 먼 대한민국 특급 검사를 섭외해 최초로 라이브 리얼리티 방송을 기획한다.

실제 공연장 안에도 카메라가 설치되어 CCTV로 무대 위에 보이지 않는 장면이 중계되어 관객들은 공연장면과 중계 화면, 두 가지를 통해 각 캐릭터의 이중적인 실체를 마주하는 흥미로운 경험을 할 수 있다.

프로듀서 역에 정성일 임병근 장지후, 연령불명, 국적불명, 신원불명의 연쇄 살인마 싱페이 역에 백형훈, 송유택, 정인지가 출연한다. 명예욕에 휩싸여 국민 영웅이 되기 위해 이 판에 끼어든 최연소 천재 검사 이지환 역은 조풍래, 이형훈, 조원석이 연기하고, 돈 앞에선 정의도 저버리는 교도소장 역에는 관록의 배우 조찬희 김준겸 김대곤이 나선다. 김형중 기자 telos21@sportschosun.com