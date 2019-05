[사설] 美 참전군인 장례식의 기적이 주는 울림

어제 신문에 미국 국민들이 참전군인을 어떻게 예우하는지를 잘 보여주는 기사가 실렸다. 6·25 참전용사인 헤즈키아 퍼킨스씨는 지난주 90세의 나이로 요양원에서 숨졌다. 지인(知人)도 많지 않고 그의 딸조차 건강상 문제로 장례식에 참석할 수 없게 되자 요양원 측은 소셜미디어에 사연과 함께 '주민 여러분이 함께해 달라'는 글을 올렸다고 한다. 그러자 다음 날 미 전역에서 고인과 아무 인연이 없는 수천 명이 장례식장으로 달려와 추모하는 기적 같은 일이 벌어졌다. 수많은 퇴역 군인들이 제복을 차려입고 운구 행렬을 지켜보고 지역 음악가들이 '어메이징 그레이스'를 연주하며 노병의 마지막 길을 함께했다.



퍼킨스씨의 장례식은 미국의 힘이 막강한 군대뿐 아니라 이러한 군과 군인에 대한 국민들의 애정과 성원에서 나온다는 것을 다시 한 번 보여줬다. 선진국일수록 군인을 존중하고 제복을 입었던 사람들을 예우한다. 미국 공항에선 "군인이 있으면 먼저 탑승하라"는 방송을 종종 들을 수 있다. 좌석에 여유가 있을 경우 군인들을 우선적으로 업그레이드해준다. 일등석 승객들이 외국으로 파병 가거나 귀국하는 군인들을 보고 자기 자리를 양보해주거나 식당에서 장병의 음식값을 대신 지불하는 경우도 많다. 스포츠 경기장에선 휴식 시간에 군인들을 일어나게 해 박수와 환호로 경의를 표한다. 어디서든 제복을 보면 "Thank you for your service(당신의 봉사에 감사드립니다)"라고 인사한다.



지금 우리의 모습은 어떤가. 우리는 6·25전쟁 때 나라에 목숨을 바친 군인이 15만여명이고, 여전히 60여만명의 군인이 호전적인 폭력 집단과 대치하고 있다. 그런 나라의 군인에 대한 대접은 입에 올리기 부끄러울 정도다. 서해 교전, 천안함 폭침, 연평도 포격 유족들은 무관심과 푸대접에 여전히 고통받고 있다. 최근 임무를 마치 고 돌아와 입항 행사 도중 불의의 사고로 숨진 해군 부사관에 대해 인터넷 사이트에 조롱하는 글까지 올라왔다. 우리 사회가 군을 존중하고 예우한다면 정권이 순국·순직 용사 추모 행사를 뒷전으로 미루고 불참하는 일은 벌어지지 않을 것이다. 군인이 군복을 입은 자기 모습에서 자부심을 느끼지 못하고, 국민이 군인을 예우하지 않는 나라가 제대로 된 나라일 수 없다.

