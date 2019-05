황금종려상 발표 D-1, 봉준호 '기생충' 스크린데일리 최고 평점 1위 [72회 칸영화제]

[OSEN=칸(프랑스), 하수정 기자] 봉준호 감독의 '기생충'이 폐막식을 하루 앞두고 영국 스크린데일리에서 최고 평점 3.4점을 기록했다.

23일(현지시간) 영국의 영화 전문 매체 스크린데일리(Screen Daily)는 경쟁 부문 진출작의 평점을 공개했다. 스크린데일리는 칸영화제 기간 발행되는 공식 소식지로 할리우드 리포트, 버라이어티와 함께 큰 영향력을 과시한다.

한국 영화 중 유일한 경쟁 부문 진출작인 '기생충'은 세계 각국 매체 기자 10인의 점수를 합산해 집계한 결과 4점 만점에 3.4점을 받았다. 3.3점을 기록하며 1위를 달리던 거장 페드로 알모도바르 감독의 '페인 앤 글로리(Pain and Glory), 셀린 시아마 감독의 '포트레이트 오브 어 레이디 온 파이어(Portrait of a Lady on Fire)'보다 0.1점 높다.

봉준호 감독의 '기생충'은 스크린데일리에서 최고 평점을 기록하며 새로운 1위에 등극했고, 각국 10인의 기자 중에서 무려 5명이 4점 만점을 부여하기도 했다.

이어 '기생충'은 유럽 15개 매체의 평점을 집계하는 칸영화제 공식 소식지 '르 필름 프랑세즈'에서도 9개 매체가 만점을 뜻하는 황금종려가지를 줬다. 이는 11개 매체가 황금종려가지를 부여한 페드로 알모도바르 감독의 '페인 앤 글로리'에 이어 2위에 해당하는 기록이다.

이 외에도 미국 아이온시네마에서 5점 만점에 4.1점으로 1위, 영화전문 사이트 '카오스'에서도 최고점을 의미하는 황금종려가지 5개를 받기도 했다. 페드로 알모도바르의 '페인 앤 글로리'와 봉준호 감독의 '기생충'이 외신 평가에서 선두권을 형성하고 있다고 해도 과언이 아니다.

칸영화제 폐막이 하루 앞으로 성큼 다가온 가운데, '기생충'이 어떤 결과를 받을지 관심이 쏠리고 있다.

한편, 제72회 칸영화제 폐막식은 오는 25일 오후 7시 진행된다. 경쟁 부문에는 봉준호 감독의 '기생충'을 비롯해 총 21편이 진출했고, 폐막식에서 황금종려상의 주인공이 발표된다./hsjssu@osen.co.kr

[사진] 스크린데일리 공식 홈페이지, 영화 포스터