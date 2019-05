'주간아이돌' AB6IX 박우진, '오나나나'→섹시 댄스까지..."메인댄서 위엄"

[스포츠조선닷컴 이우주 수습기자] 브랜뉴뮤직 신인 보이그룹 AB6IX(에이비식스)의 멤버 박우진이 남다른 끼와 절도 있는 섹시댄스로 팬심을 사로잡을 예정이다.

'주간아이돌'은 22일 오후 5시 MBC에브리원과 MBC뮤직 동시 방송을 통해서 AB6IX(에이비식스) 박우진의 예능감을 확실하게 보여줄 예정이다.

'검색창희' 코너를 통해 박우진은 그동안 숨겨왔던 끼를 마음껏 발산하며 색다른 매력을 선보였다. 평소 장난기 많기로 유명한 박우진은 '오나나나' 댄스를 몸을 사리지 않는 넘치는 끼로 잔망스럽게 소화한 후, "방송에서 이런 모습 처음 보여요"라며 수줍어했다.

또한 박우진은 AB6IX(에이비식스)의 메인댄서의 위엄도 톡톡히 보여줬다. 박우진은 팬들을 위해 크러쉬의 'Crush On You', 비의 '널 붙잡을 노래', 몬스타엑스의 'Shoot Out' 등 '세상의 모든 섹시 댄스'를 선보였다. 박우진은 섹시 댄스 노래가 흘러나오자 눈빛부터 달라지며 좌중을 압도하는 치명적인 퍼포먼스를 선보여 현장에서 큰 호응을 받았다.

한편, AB6IX(에이비식스)는 각양각색의 매력과 예능감을 발휘했다. 전웅은 완벽한 복근으로 3MC(조세호, 남창희, 광희)를 놀라게 했으며, 이대휘는 거침없는 입담과 독보적인 패션 센스를 발휘했다는 후문이다. 방송은 22일 오후 5시.

