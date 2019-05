'팝의 여왕' 휘트니 휴스턴, 홀로그램으로 다시 만난다

세상을 떠난 ‘팝의 여왕’ 휘트니 휴스턴<사진>을 홀로그램(입체 화상)으로 만날 수 있는 길이 열렸다.



지난 20일(현지시간) 뉴욕타임스와 AFP통신에 따르면 휘트니 휴스턴의 유산 관리인은 최근 현지의 판권 관련 업체인 프라이머리 웨이브 뮤직 퍼블리싱(Primary Wave Music Publishing)과 계약을 맺었다고 발표했다. 이를 통해 고인의 음악과 영상 등을 새로운 사업에 활용하기로 했다.



유산관리인이자 시누이인 팻 휴스턴은 "이번 협력으로 휘트니 휴스턴이 남긴 유산의 예술성과 고결성을 한층 더 끌어올릴 것"이라며 "홀로그램 투어는 이번 계약에서 최우선 순위에 뒀다"고 강조했다.



팻 휴스턴은 이외에도 브로드웨이 뮤지컬 공연과 광고계약, 미발표된 노래를 담은 앨범 발매 등도 계획하고 있다고 밝혔다.



1980~90년대를 풍미했던 휘트니 휴스턴은 자신이 출연한 영화 보디가드의 주제가를 비롯해 수많은 히트곡을 발표하며 대중의 사랑을 받았다. 휘트니 휴스턴이 부른 영화 주제가 ‘아이 윌 올웨이스 러브 유(I will always love you)'는 빌보드 차트 14주 연속 1위라는 대기록을 세우기도 했다.



이외에도 '세이빙 올 마이 러브 포 유(Saving all my love for you)' '그레이티스트 러브 오브 올(Greatest love of all)' 같은 대표곡을 남겼다. 그래미상을 여섯 차례 수상했고, 전 세계적으로 팔린 음반은 1억7000만여장에 달한다.



하지만 전성기는 오래가지 않았다. 팝스타 바비 브라운과의 결혼 생활이 불행했고, 끝내 약물중독에 빠졌다. 2004년에는 마약 중독을 치료하기 위해 스스로 재활센터에 들어가기도 했지만 끝내 이겨내지 못했다. 휘트니 휴스턴은 49세이던 지난 2012년 2월 11일 약물 과다 복용 등으로 인해 숨졌다.



휘트니 휴스턴이 세상을 떠난 뒤에도 그녀에 관한 영화와 다큐멘터리가 잇따라 개봉하는 등 여전히 전 세계 대중들의 사랑을 받고 있다.









Copyright ⓒ 조선일보 & Chosun.com