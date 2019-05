방탄소년단, 美 빌보드 메인 차트 5주 연속 올라

그룹 방탄소년단이 미국 빌보드 메인 차트에 5주 연속 올랐다.





방탄소년단. /연합뉴스

21일(현지 시각) 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 방탄소년단 앨범 ‘맵 오브 더 솔: 페르소나(MAP OF THE SOUL: PERSONA)’는 빌보드 200 17위에, 타이틀곡 ‘작은 것들을 위한 시(Boy with Luv)’는 핫 100 61위에 올랐다.



방탄소년단은 이 앨범으로 지난 4월 27일자 빌보드 200 1위, 핫 100 8위에 오른 후 5주 연속 메인 앨범 차트와 싱글 차트에 오르게 됐다.



방탄소년단은 최근 스타디움 투어를 통한 미국 공연으로 32만 관객을 동원해 6회 공연을 마친 상태다. 오는 25일부터 브라질 상파울루에서 투어를 이어갈 예정이다.