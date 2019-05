'독서광' 빌 게이츠, 휴가철 추천도서 5권 공개

'대변동' '모스크바의 신사' 등





빌 게이츠(64·사진) 마이크로소프트(MS) 창업자가 20일(현지 시각) 자신의 유튜브 채널을 통해 책 다섯 권을 추천했다. 독서광으로 알려진 그는 2010년부터 매년 휴가철이 되면 자신이 꼽은 올해의 책 목록을 공개하고 있다.



빌 게이츠는 우선 재러드 다이아몬드의 '대변동(Upheaval)'을 추천했다. 위기, 선택, 변화로 달라지는 미래를 통찰한 책으로, 앞으로의 세계 전망을 다뤘다. 그는 "나는 책을 다 읽고 문제를 해결하는 데 우리 능력을 낙관적으로 평가하게 됐다"고 했다.



버락 오바마 전 미국 대통령이 2017년 추천 도서로 소개해 화제가 됐던 에이모 토울스의 '모스크바의 신사(A Gentleman in Moscow)'도 포함됐다. 1920년대 러시아에서 호텔을 벗어나면 총살형에 처한다는 종신 연금형을 받은 한 백작의 이야기를 그렸다. '대변동'과 '모스크바의 신사'는 한국에서도 번역본이 출간된 책이다.



미 대통령들이 1812년 전쟁부터 베트남 전쟁에 이르기까지 아홉 가지의 서로 다른 전쟁에 대처한 방식을 조명한 마이클 베실로스의 '전쟁 대통령(Presidents of War)'을 언급할 땐 책에서 얻은 교훈을 우리 사회에 적 용할 수 있어 감사하다며 "오늘의 갈등은 과거와 어떻게 연결되는지 미래에는 어떤 영향을 미칠지 생각할 수 있다"고 했다.



월경 전 정서적·행동적·신체적 증상을 겪는 자신의 이야기를 소개한 로즈 조지의 '나인 핀츠(Nine Pints)', 옥스퍼드대 경제학자인 폴 콜리어가 쓴 '자본주의의 미래(The Future of Capitalism)'도 목록에 포함됐다.