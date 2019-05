[공식]방탄소년단, 'Singularity' MV 1억뷰 '통산 20번째'…韓 최다 기록

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]그룹 방탄소년단의 'Singularity' 뮤직비디오가 1억뷰를 돌파했다.

지난해 5월 공개된 방탄소년단의 정규 3집 LOVE YOURSELF 轉 'Tear'의 인트로곡 'Singularity' 뮤직비디오는 오늘(19일) 오후 6시 50분경 유튜브 조회수 1억 건을 넘었다.

'Singularity'는 방탄소년단 멤버 뷔의 솔로곡으로, LOVE YOURSELF 轉 'Tear' 앨범의 컴백 트레일러로 공개됐다. 이 앨범은 2018년 6월 2일자 미국 '빌보드 200' 차트에서 한국 가수 최초로 1위에 오르며 15주 연속 차트에 진입한 바 있다.

이로써 방탄소년단은 'Serendipity'에 이어 'Singularity'까지 2편의 컴백 트레일러 영상이 1억뷰를 돌파하는 동시에 20편의 1억뷰 뮤직비디오를 보유하게 되면서 한국 가수 최다 기록을 또다시 자체 경신했다.

'Singularity'는 뷔의 매력적인 중저음 보컬이 잘 드러나며, 사랑을 얻기 위해 거짓된 자신을 연기했음을 깨닫는 순간을 얼어붙은 호수에 금이 가는 것으로 표현한 감성적인 가사가 돋보이는 곡이다.

뮤직비디오 속 뷔는 어둠을 배경으로 영상 중간중간에 등장하는 흰색 가면과 함께 어우러진 절제된 안무를 선보인다. 파스텔 색상의 꽃들로 채워진 어두운 방 안에서 조금씩 내리쬐는 햇볕을 맞는 등 여러 장면이 신비롭고 몽환적인 느낌을 자아낸다.

방탄소년단은 7억뷰를 넘긴 'DNA' 뮤직비디오를 비롯해 '불타오르네', 'FAKE LOVE' 5억뷰, '쩔어', '피 땀 눈물', 'MIC Drop' 리믹스, 'IDOL' 4억뷰, 'Save ME', '낫 투데이(Not Today)', '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' 3억뷰, '상남자', '봄날' 2억뷰, 'Danger', 'I NEED U', '호르몬 전쟁', '하루만', 'We Are Bulletproof Pt.2', 'RUN', 'Serendipity' 등이 1억뷰를 돌파한 바 있다.

anjee85@sportschosun.com