방탄소년단, '인기가요' 1위 트리플 크라운 차지..위너EXID 컴백 [종합]

[OSEN=김보라 기자] 그룹 방탄소년단이 5월 셋째 주 1위를 차지했다.

19일 오후 생방송된 SBS 음악방송 ‘인기가요’에서는 가수 박효신, 그룹 방탄소년단과 블랙핑크가 1위 자리를 놓고 경쟁을 펼친 가운데 방탄소년단이 1위를 차지했다.

이로써 방탄소년단은 트리플 크라운을 차지했다. 타이틀 곡 '작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)'는 부제 ‘Boy With Luv'에서 알 수 있듯이 2014년 2월 발표한 ‘상남자(Boy In Luv)'와 맞닿아있다. 상남자가 어린 시절의 치기 어린 사랑을 이야기했다면 '작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)'는 사소한 일상과 행복을 알아가는 작은 것들에 즐거움을 느끼며 그것을 지키는 것이 진짜 사랑이고, 진짜 힘이라는 내용이다.

세계의 평화, 거대한 질서 등이 아닌 ‘너에 대한 관심과 사랑, 작고 소박한 사랑의 즐거움'을 노래한다. 세계적인 가수 할시(Halsey)가 피처링에 참여해 사랑의 기쁨과 즐거움에서 오는 설렘의 감정을 다채롭게 표현했으며, 멤버들의 표정과 연기를 많이 볼 수 있도록 퍼포먼스를 구성했다.

