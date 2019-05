[편집자 레터] 나를 만든 사람들

이한수 Books팀장

'당신은 당신이 먹은 음식이다(You are what you eat)'란 말이 있더군요. 내가 먹은 음식이 지금의 나를 이루고 있다는 뜻이겠지요. 같은 제목의 책도 있고 노래도 있습니다.



신간 '그분을 생각한다'(문학동네)를 일별하고서 '나는 내가 만난 사람들이다'란 생각이 들었습니다. 미국에서 산 적도 있는 영어 잘하는 동료가 'I am whom I meet'으로 영역해 주었습니다.



책을 쓴 이는 '1세대 인권 변호사' 한승헌(85) 전 감사원장. 함석헌·이응노·신석정·신동엽·천상병 등 27명과의 만남을 회고합니다. 김대중·문재인 전·현 대통령과 만난 일화도 있습니다. 한승헌 변호사는 "세상에는 자기를 죄인이라고 생각하는 의인이 있는가 하면, 자기를 의인이라고 생각하는 죄인도 있다"면서 "우리는 자칫 자신이 의인이라고 착각하는 죄인이 되어가고 있지 않은가 하는 준엄한 자기성찰을 게을리하지 말아야 한다"고 적었습니다.



누구나 살면서 사람을 만납니다. 부모는 처음 만난 사람일 테고요, 형제와 친구도 만났습니다. 배우자와 자식도 만났고요. 좋은 인연만 있는 건 아닐 테지요. 내게 잘해준 너무도 고마운 사람도 있고요. 그렇지 못한 사람도 있습니다. 하지만 기억 하기 싫은 그 사람조차 분명 내 일부를 이루고 있습니다. '세 사람 모이면 반드시 스승이 있다'('논어')고 하잖아요. 좋은 사람은 교사로 삼고, 싫은 사람은 반면교사로 삼으면 될 일입니다. 결국 내가 할 나름이네요.



내 육체는 내가 먹은 음식일 터이지만, 내 정신은 내가 만난 사람들로 이뤄져 있습니다. 그러니 나를 있게 해준 사람들, 참 소중한 분들입니다.