우주, 거기에 누구 있나요?

침묵하는 우주|폴 데이비스 지음|문홍규·이명현 옮김|사이언스북스|448쪽|2만2000원



"증거의 부재(不在)가 '없음'의 증거는 아니다(The absence of evidence is not the evidence of absence)." 미국의 이라크 침공 빌미가 됐던 대량 살상 무기 증거를 찾지 못하자 도널드 럼즈펠트 전(前) 미국 국방장관이 한 말이다. 이 말은 외계에서 지적 생명체를 찾아 다니는 우주 과학자들이 경구로 삼을 만하다. 내년에 60년을 맞는 세티(SETI·Search for Extra-Terrestrial Intelligence), 즉 외계 지성체 탐사 프로젝트 역시 아직 증거를 찾지 못했기 때문이다.



저자는 그토록 찾아 헤맸건만 아무런 대답이 없는 저 우주의 섬뜩한 '침묵'이 무엇을 의미하는지, 세티의 방법론과 목적에 문제가 있었던 건 아닌지 질문한다. 세티가 아무런 성과를 내지 못한 것에 대해 '어디엔가 외계 생명이 있을 것'이라는 막연한 낙관론 때문이라고 지적한다. 인간은 아직 생명이 어떻게 시작됐는지조차 완벽하게 규명하지 못했다.





달에 간 마지막 우주인 유진 서넌. /NASA

외계 생명체와 조우할 날을 고대하며 생명과 시간의 본질을 탐구하는 작업은 사실, 우리 자신을 탐구하는 일이나 마찬가지다. 그렇기에, 우주과학의 한 분야를 소개하는 수준을 넘어 과학과 문명, 인간 존재의 의미를 깊이 있게 성찰하는 사상서에 더 가깝게 느껴진다.