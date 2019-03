'킬빌' 제시 '성냥 한 개비', 30일 음원으로 깜짝 발매

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]시청자들의 뜨거운 사랑을 받아온 제시의 신곡 '성냥 한 개비'가 음원으로 깜짝 발매된다.

MBC 예능프로그램 '킬빌'(Target : Billboard - KILL BILL, 이하 '킬빌')(제작 킹스엔터테인먼트, 이매진아시아)이 제시의 신곡 '성냥 한 개비'를 음원으로 출시하며 현장을 불태웠던 무대의 열기를 대중들의 귀에 생생하게 전할 예정이다.

내일(30일) 정오에 '소리바다'를 비롯한 각종 음원사이트를 통해 전격 공개될 킬빌의 여섯 번째 앨범 '성냥 한 개비 (킬빌)'는 지난 4차 경연에서 최초 공개했던 제시의 신곡 '성냥 한 개비'가 수록되어 있어 더욱 열띤 환호가 이어지고 있다.

'성냥 한 개비'는 힘든 상황 속에서도 자신을 믿고 꿈을 향해 나아가겠다는 의지와 희망을 표현한 음악이다. 제시 특유의 소울풀한 감성과 매력적인 보이스는 물론 힙합씬에서 '랩 테크니션'으로 불리는 더블케이의 스페셜 피처링까지 더해져 귀를 황홀하게 만든 역대급 무대를 탄생시켰다.

특히 '모두가 잠든 늦은 새벽에 난 또 잠들지 못해', '불씨가 필요해 I'm looking for a spark', '내 열정은 기름 한 트럭, 난 트랙에 부어 불을 거기에 붙여', 'but 꺼진 적 없고 앞으로도 꺼질 일 없어' 등 진정성 가득한 가사들로 짜릿한 전율을 선사, 시청자들의 뜨거운 호응에 힘입어 발매돼 힙합 팬들의 기대가 전적으로 쏟아지고 있다.

더불어 '쎈언니', '인생은 즐거워', 'My type', 'Gucci' 등 수많은 인기곡을 발표하며 음원강자에 등극한 그녀이기에 내일(30일) 정오에 공개될 제시의 신곡에 리스너들의 관심이 폭풍처럼 쏠리고 있다.

이처럼 레전드 래퍼들의 초호화 음악을 배출시키며 시청자들의 사랑을 받고 있는 힙합 서바이벌 '킬빌(Target : Billboard - KILL BILL)'은 매주 목요일 밤 11시 10분에 MBC에서 방송되며 올레 tv 모바일에서도 동시 방송되고 있다. 또 MBC PLUS의 MBC 뮤직, 에브리원, 드라마넷 채널에서 무삭제 버전으로도 만나볼 수 있다.

anjee85@sportschosun.com