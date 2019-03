엑소 첸, 솔로 데뷔 D-3…작사곡 '꽃' 포함 3곡 미리듣기

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]엑소 첸(SM엔터테인먼트 소속)이 첫 솔로 앨범 발매에 앞서 하이라이트 메들리 두 번째 영상을 공개해 화제다.

첸의 첫 번째 미니앨범 '사월, 그리고 꽃 (April, and a flower)'의 하이라이트 메들리 영상은 지난 27일에 이어 28일에도 오후 6시 유튜브 및 네이버TV SMTOWN 채널 등을 통해 공개, 폭발적인 가창력과 개성 있는 목소리로 수록곡 3곡을 가창하는 첸의 매력적인 모습을 만날 수 있어 글로벌 음악 팬들의 뜨거운 호응을 얻고 있다.

이번 영상에서 첸은 작사에 참여한 아름다운 발라드 곡 '꽃 (Flower)'과 수록곡 '하고 싶던 말 (Sorry not sorry)', '사랑의 말 (Love words)'까지 3곡의 일부를 고퀄리티 라이브로 선보였으며, 이로써 첸의 따뜻한 음악 감성을 담은 앨범 전곡의 하이라이트 음원이 모두 오픈, 신곡에 대한 기대감이 더욱 증폭되고 있다.

더불어 영상을 통해 처음 공개된 수록곡 '하고 싶던 말 (Sorry not sorry)'은 피아노와 스트링 조합이 돋보이는 발라드 곡으로, 연인 사이의 틈을 채우지 못해 결국 헤어지자는 말을 할 수 밖에 없는 남자의 이야기를 첸의 담담한 보컬로 표현해 귀를 매료시키며, 모던하고 새로운 느낌의 어반&소울 발라드 곡 '사랑의 말 (Love words)'은 지친 마음에 위로를 건네는 사랑의 말들을 담고 있어 눈길을 끈다.

또한 오늘(29일) 첸 공식 홈페이지 및 유튜브, 네이버TV SMTOWN 채널 등에서 타이틀 곡 '사월이 지나면 우리 헤어져요 (Beautiful goodbye)' 뮤직비디오 티저 영상이 공개될 예정이어서 높은 관심을 얻을 것으로 보인다.

한편, 첸의 첫 번째 미니앨범 '사월, 그리고 꽃 (April, and a flower)'은 4월 1일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매된다.

