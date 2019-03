윤미래, 오늘(29일) 2019년 첫 발라드 신곡 '잊어가지마' 발매

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]R&B의 여왕 윤미래와 로코베리가 함께한 프로젝트 싱글이 드디어 공개된다.

29일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 윤미래의 새 디지털 싱글 '잊어가지마(Prod. 로코베리)'가 발매된다.

이번 싱글은 지난해 7월 발매한 솔로앨범 'GEMINI2' 이후 약 8개월 만에 발매하는 신보로, 대세 듀오 로코베리의 손을 잡은 윤미래가 오랜만에 발표하는 정통 발라드 신곡이다.

보컬리스트 케이시가 가창한 '잊어가지마'와 동명의 리메이크 곡인 이번 신곡은 사랑했던 아름다운 기억들을 잊지 않기를 바라는 애틋하고 절절한 마음을 윤미래 특유의 깊은 감성으로 노래했다.

특히 로코베리가 기획 단계부터 염두에 두었던 윤미래의 독보적인 음색과 풍부한 성량, 흔들림 없는 가창력이 역대급 시너지를 발휘해 리스너들의 마음을 촉촉하게 적실 것으로 기대를 모은다.

신곡 '잊어가지마'는 'Prod. 로코베리 프로젝트'의 일환으로 김범수, 이석훈에 이어 '태양의 후예' OST 'Always', '괜찮아, 사랑이야' OST '너를 사랑해' 등을 함께 작업하며 믿고 듣는 히트곡 행진을 기록했던 윤미래와 로코베리가 또 한 번의 협업을 펼쳐 귀추가 주목되고 있다.

로코베리는 펀치의 '밤이 되니까'를 비롯해 '도깨비' OST 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다', 소유 '아이 미스 유(I Miss You)', 찬열과 펀치의 '스테이 위드 미'(Stay With Me), '태양의 후예' OST 윤미래 '올웨이스(ALWAYS)', 첸과 펀치의 '에브리타임(Everytime)' 등 수많은 히트곡들을 프로듀싱하며 믿고 듣는 대세 듀오로 입지를 굳힌 바 있다.

