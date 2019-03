'신곡 D-5' 뉴이스트 민현, 선공개 곡 'Universe' 오피셜 포토 공개

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]그룹 뉴이스트(JR, Aron, 백호, 민현, 렌) 민현의 선공개 곡 'Universe' 오피셜 포토가 공개됐다.

소속사 플레디스 엔터테인먼트는 29일 0시, 뉴이스트 공식 SNS를 통해 "Another story of NU'EST (MINHYUN) 'Universe' OFFICIAL PHOTO"라는 문구와 함께 민현의 선공개 곡 'Universe' 오피셜 포토를 공개하며 폭발적인 반응을 얻고 있다.

공개된 이미지 속 민현은 두 눈을 감은 채 흐르는 눈물 한줄기에 감정을 오롯이 담아내고 있으며 특유의 날렵한 턱선과 콧날이 돋보이는 완벽한 비주얼로 눈길을 단숨에 사로잡았다. 민현의 눈물은 무엇을 의미하고 있는지, 의문의 물체는 무엇인지 궁금증을 더하며 선공개 곡에 대해 더욱 이목이 집중되고 있다.

민현의 'Universe'는 뉴이스트 완전체 앨범 발매 전 선공개 되는 곡으로 아티스트로서 한층 다채로워진 음악적 색깔과 감성을 담아내 또 다른 매력을 선사할 것이다. 몽환적인 분위기의 콘셉트 티저 이미지에 이어 의문의 오피셜 포토를 추가로 공개하며 음악 팬들의 기대감을 한껏 끌어 올리고 있는 민현은 이번 선공개 곡을 통해 음악적으로 더욱 성장한 모습을 보여줄 것으로 기대된다.

2019년 첫 프로필 이미지 공개를 시작으로 완전체로서 제 2막을 펼친 뉴이스트는 지난 15일 발매한 스페셜 디지털 싱글 '노래 제목'과 오는 4월 3일 공개될 민현의 선공개 곡 'Universe'로 본격적인 완전체 신호탄을 쏘아 올리며 다채로운 활동을 펼칠 예정이다.

한편, 민현의 선공개 곡 'Universe'는 오는 4월 3일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매 되며, 뉴이스트는 오는 4월 12일부터 14일까지 총 3일간 서울 KSPO DOME(올림픽 체조 경기장)에서 2019 NU'EST CONCERT 'Segno(세뇨)' IN SEOUL을 펼친다

anjee85@sportschosun.com