[공식]'발랄+세련美' 여자친구, 아시아 9개 지역 뜨겁게 달군다

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 걸그룹 여자친구의 두 번째 아시아 투어 티저 포스터가 전격 공개됐다.

여자친구는 오늘(26일) 오후, 공식 SNS를 통해 두 번째 아시아 투어의 시작을 알리는 'GFRIEND 2019 ASIA TOUR [GO GO GFRIEND!] in SEOUL' 티저 포스터를 게재했다.

공개된 이미지 속 여자친구는 컬러감이 돋보이는 원피스와 치마를 입고 물오른 미모를 자랑 중이다. 여기에 각자의 개성이 담긴 선글라스를 착용한 채 카메라를 응시, 발랄하면서도 세련된 매력을 자아내 눈길을 끌었다.

또한, 'GO GO GFRIEND!'라는 투어명에 맞게 어딘가로 출발하는 듯한 모습을 장난스럽고 귀엽게 표현하며 상큼함을 배가시켰다.

여자친구는 오는 5월 18일~19일 양일간 서울 올림픽공원 SK 핸드볼 경기장에서 개최되는 'GFRIEND 2019 ASIA TOUR [GO GO GFRIEND!] in SEOUL'을 시작으로 두 번째 아시아 투어의 화려한 포문을 연다.

이후 여자친구는 6월 29일 쿠알라룸푸르, 7월 20일 싱가포르, 7월 27일 방콕, 8월 3일 홍콩, 8월 23일 자카르타, 8월 25일 마닐라, 8월 31일 대만, 11월 17일 요코하마 등 9개 지역에서 아시아 투어를 이어갈 예정이다.

앞서 여자친구는 지난해 1월 첫 번째 단독 콘서트 'Season of GFRIEND'를 마친 뒤 대만, 홍콩, 태국, 싱가포르, 일본 도쿄와 오사카 등 5개국 6개 도시를 거쳤다. 이번 투어는 여자친구의 두 번째 아시아 투어로, 한층 성장한 퍼포먼스를 바탕으로 볼거리 가득한 완성도 높은 공연으로 관객들을 찾아갈 것으로 기대를 모으고 있다.

한편, 여자친구는 지난 13일 일본에서 세 번째 싱글 앨범 'FLOWER'를 발표하고, 활발히 활동 중이다.

