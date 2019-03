독일 헬멧 착용 광고, 반나체 모델로 ‘성차별’ 논란

독일 교통부의 자전거 헬멧 착용 권장 캠페인 광고가 반나체의 모델을 등장시키고 비속어를 포함해 논란을 빚고 있다고 25일(현지 시각) 뉴욕타임스가 보도했다.



해당 캠페인 광고 포스터는 속옷만 입고 있는 남녀 모델이 헬멧을 착용한 모습을 담고 있다. 또한 영문으로 ‘못 생겼지만 내 목숨을 살린다(Looks like shit. But saves my life)’라는 비속어를 포함한 문구와 함께 해시태그 ‘헬멧은 생명을 구한다’가 적혀있다. 자전거 헬멧 착용 권장 광고지만 광고 속에서 자전거는 볼 수 없다.







캠페인 광고 포스터 /BMVI

해당 광고에 여러 독일 여성 정치인들이 반발에 나섰다.



유럽의회 독일 대표 의원이자 사회민주여성 워킹그룹(ASF)의 회장인 마리아 노이클(Maria Noichl)은 독일 매체 빌드암손타그(Bild am Sonntag)와의 인터뷰에서 "교통부 장관이 나체를 이용해 정책을 팔고 있는 것은 당혹스럽고 어리석으며 성차별적인 행위"라며 "포스터를 내려야 한다"고 말했다.



카타자 마스트 독일 연방 하원의원은 독일 일간지 파사우어뉴프레세(Passauer Neue Presse)와의 인터뷰에서 "반나체 여성과 남성을 담은 포스터가 납세자의 세금으로 만들어져서는 안 된다"고 했다. 마스트 의원은 안드레아스 쇼이어(Andreas Scheuer) 교통부 장관과 같은 사회민주당 소속이다.



프란츠스카 기피(Franziska Giffey) 가족노인여성청소년부 장관은 평상복에 헬멧을 착용하고 자전거를 밀고 있는 사진과 함께 "안드레아스 쇼이어에게: 헬멧을 쓰고 옷을 입을 수도 있다"는 내용의 글을 페이스북에 게재했다.





/프란츠스카 기피 가족노인여성청소년부 장관 페이스북

교통부에 따르면, 캠페인은 헬멧이 매력적이지 않다고 생각하는 젊은 여성들을 겨냥한 것이다. 포스터는 독일 주요 도시의 자전거 도로에 붙여질 것이며 약 40만유로(한화 5억1200만원)의 추진비가 사용 될 것이다.



지난 25일 교통부 대변인은 캠페인이 관심을 끌기 위한 의도였다고 말하며 "여러 가지 측면에서 비판받는 것을 이해할 수 있지만, 우리는 여전히 해당 이미지를 고수한다"고 밝혔다.



쇼이어 장관은 자신의 트위터를 통해 캠페인에 대한 다양한 관심 에 감사를 표하며 캠페인이 지금까지 정부 부처의 가장 성공적인 캠페인 중 하나라고 말했다.



한편 독일에서 자전거를 탈 때 헬멧을 착용하는 것은 의무사항이 아니다. 교통부가 발표한 여론조사에 따르면 30세 이하 자전거 운전자의 40%는 헬멧을 소유하고 있지 않으며 17세에서 30세 사이의 승객 중 8%만이 헬멧을 착용하고 자전거 탑승을 한다는 것으로 알려졌다.