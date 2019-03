"한층 성숙해진 감성"…블락비 바스타즈, 완성도 높은 앨범 예고

[스포츠조선 조윤선 기자] 그룹 블락비 바스타즈(피오, 유권, 비범)가 완성도 높은 앨범을 예고했다.

블락비 바스타즈는 지난 24일 공식 SNS 채널을 통해 세 번째 미니앨범 'I'm a mess.'(아임 어 메스)의 단체 티저 이미지와 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.

공개된 단체 티저 이미지 속 블락비 바스타즈는 댄디함이 묻어나는 슈트로 훈훈함을 드러내는 가하면, 카리스마 넘치는 눈빛을 뽐내며 섹시한 분위기까지 선사하고 있다.

특히 하이라이트 메들리만으로 컴백에 대한 기대치도 높이고 있는 블락비 바스타즈다. 이번 미니앨범에는 'Messed Up'(메스드 업)과 타이틀 'Help Me'(헬프 미), 'From Seoul'(프롬 서울), 'If Not Me Who'(이프 낫 미 후), 'Easy'(이지), 그리고 멤버별 솔로곡 'Recognize'(레코그나이즈)부터 'Let's Ride'(렛츠 라이드), '소년처럼'까지 총 8개의 트랙으로 알차게 구성됐다.

멤버 전원이 작사 및 작곡은 물론 뮤직비디오 연출에도 참여 소식을 알린 블락비 바스타즈는 'I'm a mess.'를 통해 프로듀싱 그룹 면모를 입증하며 다양한 음악적 색깔도 자랑할 예정이다.

블락비 바스타즈의 'I'm a mess.' 음원은 오는 28일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매되며, 29일과 30일 진행되는 콘서트 'WELCOME 2 BASTARZ'(웰컴 투 바스타즈)를 통해 신곡 무대를 최초 공개할 예정이다.

