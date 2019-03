'심포유' EXO 시우민, 잔망매력 폭발 티저 "벌써부터 심쿵심쿵"

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 첫 방송까지 이제 단 3일을 남겨두고 있는 네이버 브이라이브(V앱) V오리지널 '심포유'가 3차 티저 영상을 공개해 뜨거운 화제다.

V오리지널 '심포유'(연출 천명현, 김수현)는 엑소의 영상 기록기로, 멤버들이 각자 팬들과 공유하고 싶은 자신의 일상 생활을 밀착 기록해 선보이는 리얼리티다. 오는 25일(월)부터 6주간 매주 월, 수, 금요일 오후 7시 네이버 V라이브(V앱) 및 네이버 TV를 통해 방송될 예정인 V오리지널 '심포유' 첫 번째 주인공은 엑소의 맏형 시우민으로, 그가 보여줄 일상에 시선이 쏠리고 있다.

공개할 때마다 온라인을 들썩이게 만들고 있는 '심포유-시우민'의 티저 예고 영상이 이목을 집중시키고 있다. 특히 지난 18일(월) 공개된 첫 번째 티저 예고는 '엑소 시우민'과 '인간 김민석(시우민의 본명)'의 각기 다른 매력이 담겨 기대감을 자아냈다. 이어 지난 20일(수) 2차 티저가 공개돼 팬들의 뜨거운 관심을 받았다. 2차 티저에서 시우민은 스스로 영상을 업로드하며 설렘을 드러냈다. 이에 그가 직접 기획하고 기록한 심포유 영상을 기대케 했다.

그런 가운데, 오늘(22일) 오후 7시 네이버 V라이브에서 '심포유'의 세 번째 티저 영상이 공개돼 이목을 집중시키고 있다. 자동 입덕을 유발하는 시우민의 잔망스런 매력이 쏟아진 것. 특히 "벌써부터 심쿵심쿵하시죠?"라며 어깨춤을 추는 시우민의 모습은 그대로 '저장'하고 싶을 만큼 잔망스럽다.

또한 팬들을 향한 시우민의 애정이 드러난다. 그는 "EXO-L 여러분에게 어떤 걸 해드릴 수 있을지 고민을 많이 하다가 작은 선물을 준비해 봤습니다"라고 '심포유'를 시작하게 된 이유를 밝혔다. 이처럼 '심포유'는 팬들을 위해 엑소 멤버들이 직접 담은 영상인 만큼 그대로 팬심을 저격할 것을 예감케 한다.

1차 티저에서 예고한 반전 매력, 2차 티저에서 예고한 시우민이 직접 담는 일상, 3차 티저에 녹아있는 팬들을 향한 시우민의 심쿵 애정까지 모두 담길 네이버 V오리지널 '심포유'에 대한 기대감이 상승한다.

네이버 V오리지널 '심포유' 3차 티저 예고가 네이버 V라이브(V앱)을 통해 공개되자 채널 채팅창에는 "민석아 너무 귀여워요", "월요일까지 언제 기다려", "I love you", "월요일 기대되네", "omg I love you so much", "현타 왔어 이 오빠 너무 잔망스러워요", "He is so cute", "しうちゃんだいすき", "마지막 싱포유까지 완벽", "심쿵심쿵하시져 세젤귀" 등 국내 뿐 아니라 해외 네티즌들의 뜨거운 관심이 폭발했다.

한편, 네이버 V오리지널 '심포유'는 오는 25일(월) 오후 7시에 네이버 V라이브(V앱)과 네이버 TV를 통해 첫 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com