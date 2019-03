슈주 려욱, 日 첫 싱글 발매 기념 쇼케이스 대성황…3회 모두 매진

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 슈퍼주니어 려욱이 일본에서 성공적인 솔로 데뷔식을 치렀다.

지난 20일 일본 오리지널 싱글 '사쿠라노 하나가 사쿠고로 / 벚꽃이 필 무렵'를 발매한 려욱은 3월 20~21일 양일간 도쿄 디즈니랜드 리조트 내 위치한 마이하마 엠피시어터에서 쇼케이스 'SUPER JUNIOR-RYEOWOOK Special Live ~ Bom Voyage ~'를 개최, 3회 모두 매진을 기록하며 폭발적인 반응을 입증했다.

새 앨범과 동명의 타이틀 곡인 '?벚꽃이 필 무렵'으로 공연의 포문을 연 려욱은 수록곡 '키미니 데아에떼'를 비롯, 국내 두 번째 미니앨범 타이틀 곡 '너에게 (I'm not over you)'와 수록곡 '우리의 거리 (One and Only)', '취해 (Drunk in the morning)' 무대까지 감미로운 목소리로 객석을 사로 잡았다.

더불어 려욱은 슈퍼주니어-K.R.Y.의 '도로시 (Dorothy)', 'ハナミズキ' (하나미즈키), 슈퍼주니어의 'Lo Siento', 'Opera' 를 려욱 솔로 버전으로 편곡해 불러 색다른 재미를 선사했고, 일본 유명곡 'SAKURAドロップス' (사쿠라 드롭스), '봄이여, 오라' 등 총 14곡의 무대로 120여분을 알차게 채우며 뜨거운 호응을 이끌어냈다.

공연 내내 능숙한 일본어로 관객들과 소통한 려욱은 "우리가 함께 할 수 있어서 정말 행복합니다. 저는 언제나 여러분 곁에 있을 거에요. 오늘 와주셔서 감사하고, 더욱 노력하는 려욱이 되겠습니다. 앞으로도 많은 응원 부탁 드립니다"고 쇼케이스 소감을 전했다.

한편, 최근 려욱은 슈퍼주니어 단체 앨범, 솔로 앨범 발표는 물론, 각종 예능 프로그램과 뮤지컬 등 분야를 넘나들며 종횡무진 활약을 이어오고 있다.

