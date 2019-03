세계에서 가장 비싼 생존 작가, 호크니의 그림이 왔다

서울시립미술관, ‘데이비드 호크니’ 展 개최

수영장 시리즈·2인 초상화 등 대표작 133점 전시





’더 큰 첨벙’, 1967. 움직이는 물을 연구한 호크니의 대표 작품이다.

‘첨벙!’하고 흰 물살이 튀어 오른다. 방금 누군가 수영장에 뛰어든 것이 분명하다. 사람은 없지만, 분명 사람이 있는 듯한 온기가 느껴진다.



이 작품은 영국 출신 화가 데이비드 호크니(82)의 1967년 작품 ‘더 큰 첨벙(A Bigger Splash)’이다. 미국 LA에서 움직이는 물의 움직임을 탐구해 그린 호크니의 대표 작품으로, 이번에 한국을 찾았다.



호크니는 세계적으로 사랑 받아온 현대미술의 거장으로 ‘존재 자체가 하나의 장르’라는 평을 듣는다. 지난해 11월 미국 크리스티 경매에서 ‘예술가의 자화상(Portrait of an Artist)’이 9030만 달러(한화 1019억원)에 낙찰돼 생존 작가 중 최고가 경매를 기록했다. 2017년에는 80세 생일에 맞춰 영국 테이트미술관, 프랑스 퐁피두센터, 미국 메트로폴리탄미술관에서 회고전을 열었는데 1백만 명 이상의 관객을 동원할 만큼 예술성과 대중성을 인정받았다.



서울시립미술관과 영국 테이트미술관이 공동 기획한 이번 전시의 제목은 ‘데이비드 호크니’. 부재도 없이 단순하게 그의 이름만 건 전시 명만 봐도 호크니의 명성을 확인할 수 있다. 테이트미술관을 비롯해 8개 미술관의 소장품 133점을 소개한다. 특히 테이트미술관이 소장한 호크니 작품 114점 중 ‘샤워하는 남성’을 제외한 소장품이 모두 전시된다.





‘클라크 부부와 퍼시’,1970~1. 이 시리즈는 공효진과 공유가 출연한 한 광고의 영감이 되기도 했다.

테이트미술관의 인연은 호크니의 학창시절부터 시작된다. 호크니가 런던 왕립예술대학을 졸업한 이듬해인 1963년부터 미술관은 그의 작품을 매입했다. 이번 전시에서는 초기 작품부터 1960~70년대 로스앤젤레스 시기의 작품과 자연주의 시기의 2인 초상화, 피카소의 입체주의와 중국 회권(두루마리 회화)에 영향을 받은 다시점 구도의 작품, 대규모의 풍경화 및 최근 디지털 매체를 활용한 작품을 선보인다.



호크니를 유명하게 만든 수영장 시리즈 ‘더 큰 첨벙’(A Bigger Splash), 그를 사랑하는 이들이 가장 좋아하는 그림으로 꼽은 ‘나의 부모님’(My Parents), 테이트 미술관에서 가장 사랑받는 ‘클라크 부부와 퍼시’(Mr. and Mrs. Clark and Percy), ‘아카틀란 호텔’ 시리즈, 50개 캔버스에 그린 ‘와터 근처의 더 큰 나무들 또는 새로운 포스트-사진 시대를 위한 야외에서 그린 회화’(Bigger Trees Near Warter Or/Ou Peinture Sur Le Motif Pour Le Nouvel Age Post-Photographique) 등 풍경화도 전시된다.



최근 기증 작인 ‘2017 12월 스튜디오에서’도 만날 수 있다. 이번 전시작 중 가장 최근 작품으로 테이트미술관보다 먼저 서울에서 전시된다. 호크니가 가장 많은 시간을 보내는 LA 할리우드 힐스의 작업실을 3000장의 사진으로 찍어서 파노라마 형태로 붙였다. 초점은 우리에 눈에 따라 끊임없이 이동한다는 호크니의 신념을 보여준다.





50개의 캔버스에 그린 대작 ‘와터 근처의 더 큰 나무들 또는/또는 새로운 포스트–사진 시대를 위한 야외에서 그린 회화’, 2007.

전시를 공동기획한 헬렌 리틀 테이트미술관 큐레이터는 "호크니는 우리가 세상을 보는 방식에 대해 끊임없이 질문하고 도전하는 작가다. 특히 카메라의 도입으로 인해 세상을 보는 방식이 일원화되는 추세를 안타까워했다. 다양한 매체를 실험해온 호크니의 작품에서 많은 영감을 얻길 바란다"고 말했다. 전시는 서울시립미술관에서 8월 4일까지 열린다.