李총리, "유엔제재보고서의 'note' 표현, 위반 지적 아니다"라는데 무기 밀거래에도 'note'라 표현돼

이낙연 국무총리는 20일 개성 남북 공동연락사무소 내 사용 목적으로 정제유를 대북 반출한 것과 관련, 유엔 안전보장이사회 산하 대북제재위원회가 문제를 제기한 데 대해 "보고서 원문엔 'Note(노트)'라고 돼있다. 제재 위반을 판정한 게 아니라 주목한다는 의미"라고 말했다. 이 총리는 "(해당 보고서에 대해)제재 위반이라고 보도한 언론이 있었다"면서 "몹시 유감"이라고도 했다.



하지만 이 총리의 설명과 달리 대북제재위의 전문가 패널 보고서에선 해당 '노트' 표현이 대북 제재를 지목한 부분에 숱하게 사용됐다.



전문가 패널은 북한의 무기 밀거래가 유엔 대북제재 결의안 1874와 결의안 2270에 위반된다는 사실을 지적할 때도 '노트' 표현(The Panel notes that DPRK arms brokering activities)을 사용했다. 전문가 패널 보고서 174페이지 '수단에 보낸 UN' 서한 별첨 자료엔 "패널은 북한의 무기 밀거래 행위는 결의안 1874와 결의안 2270 6조·7조에 의해 금지돼 있다면서 '노트' 표현을 썼다.



북한이 불법적으로 발급한 어업 허가증을 지적하는 대목에서도 '노트'라는 표현이 쓰였다. 중국 국적 선박에서 북한이 발급한 어업허가증과 북한 국적기가 적발된 사실을 기재하면서 '혼란 기법'(obfuscation techniques)이라고 지적한 부분이다.



북한이 사이버공격을 이용해 금융 제재를 탈피한 부분(The Panel notes a trend in the DPRK’s evasion of financial sanctions of using cyberattacks)에 대해서도 전문가 패널은 '노트' 표현을 썼다.



북한 외교관들이 여러 통화로 복수의 외국 계좌를 보유하는 관행을 지적한 부분에서도 전문가 패널들은 '노트' 표현을 쓰고 있다.



이에 대해 전문가들은 "'노트' 표현의 사전적 의미를 들어 지적 받은 게 아니라고 해명하는 건 궁색하다"고 지적했다.



신범철 아산정책연구원 안보통일센터장은 "전문가 패널 보고서에 들어간 '노트' 표현은 '사실 관계를 확인했다' 는 의미"라면서 "사실을 확인하고 경고 메시지를 보낸 것인데, 위반이 아니라고 하는 건 잘못된 해석"이라고 말했다.



신 센터장은 이어 "국제사회가 분명히 경고하고 앞으로는 주의하라고 메시지를 보낸 것인데 이를 호도해선 안된다"면서 "자칫하단 우리 기업 중 하나가 위반으로 독자제재 대상이 될 수 있다. 이는 한국 경제에 치명적인 영향을 미칠 수 있다"고 했다.