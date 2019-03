"'김정은 수석대변인' 기사와 기사 작성한 기자 지지"...블룸버그통신 성명

민주당의 기자⋅기사 공격에...블룸버그통신 본사, VOA에 이메일로 입장 밝혀



미국 통신사 블룸버그가 더불어민주당이 문재인 대통령을 '김정은의 수석대변인'으로 보도한 자사(自社) 기사와 기자를 비판한 것과 관련해 "해당 기사를 보도한 기자와 기사를 지지한다"는 입장을 밝혔다.



미 언론 VOA(보이스오브아메리카)는 18일(현지시각) "블룸버그통신 대변인이 이메일을 통해 VOA에 '블룸버그는 보도 기사와 기자를 존중하며 지지합니다(We stand by our reporting and reporter)'라는 한글과 영문 성명을 보냈다"고 보도했다.



블룸버그통신은 작년 9월 26일 문 대통령의 유엔총회 연설에 대해 '문 대통령이 유엔에서 김정은의 수석대변인이 됐다'는 제목의 기사를 냈다. 나경원 자유한국당 원내대표가 지난 12 일 국회 교섭단체 대표연설에서 이 기사를 인용해 "더 이상 김정은 수석대변인이란 얘기 듣지 않도록 해 달라"고 했다. 이에 민주당은 13일 당 대변인 논평에서 해당 기자의 실명을 거론하며 이 기사를 비판했다.



이에 대해 '언론자유를 침해할 수 있다'는 서울외신기자클럽 등의 지적이 나오자, 민주당은 19일 사과하고 해당 논평의 기자 이름 등을 삭제키로 했다.





