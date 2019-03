문정인 "이제 北이 행동 보여줄 차례…어떤 종류의 발사도 파멸적 재앙"

AFP 인터뷰…"北, 동창리 미사일 발사장 폐기하는 추가 조치 해야"

"김정은 '완전한 비핵화'에 기완성된 미사일 포함되는 것 알고 있어"





문정인<사진> 대통령 통일⋅외교⋅안보특보는 19일 "이제 북한이 미국을 움직일 실제 행동을 보여줄 차례"라고 말했다.



문 특보는 이날 AFP 통신과의 인터뷰에서 북한의 동창리 미사일 발사장을 언급하면서 "북한은 그 모든 것을 정말로 폐기하는 추가 조치를 해야 한다"며 이같이 말했다.



문 특보는 김정은 북한 국무위원장이 문재인 대통령에게 발사대(launching pad)의 20%를 포함해 서해 미사일 발사장(Sohae rocket site)의 30%를 폐기했다고 밝힌 사실을 전하면서 "하지만 그는 우리에게 보여준 적이 없다. 여전히 일종의 감시 또는 사찰이 필요하다"고 했다.



문 특보는 북한 핵무기와 관련 시설의 투명한 공개 필요성을 거론했다. 그는 북한의 핵무기가 30∼35개에 이른다는 저명 핵물리학자 시그프리드 헤커 박사의 추정치를 가장 신뢰한다면서도 "하지만 우린 아직 모른다. 그것이 바로 우리에게 (핵)신고와 사찰이라는 절차가 필요한 이유"라고 했다. 그러면서 "마치 장님 코끼리 만지기와 같다(It's like a blind man touching an elephant)"고 비유했다.



문 특보는 동창리 미사일 발사장 복구 움직임과 관련해 장거리 미사일이나 인공 위성 시험 발사 관측이 나오는 데 대해 "어떤 종류의 발사도 재앙(disaster)이 될 것"이라면서 "그 결과는 파멸적(catastrophic)"이라고 했다.



김정은의 서울 답방에 대해선 "현재로서는 고려되지 않는다"면서도 "남북한 정상이 다시 만나 더 많은 대화를 하는 것은 필수적"이라고 했다.



한국 정부의 대화 중재 노력과 관련해서는 미국이 요구하는 "전부 대 전부"(all for all) 식의 '빅딜'을 추진하되 북한의 '단계적 해법' 주장을 결합하고 있다고 설명했다. 이는 "수용 가능한 로드맵을 갖고 그 이행을 점차 늘리는 방식"이라고 했다. 청와대 고위당국자가 지난 17일 밝힌 '굿 이너프 딜'(충분히 괜찮은 합의)을 풀어 설명한 것으로 보인다.



AFP는 이에 대해 미·북 양측의 절충을 필요로 할 것이라고 평가했다.



문 특보는 김정은에 대해선 "현안에 능통하다"며 "젊고 부친보다 더욱 대화에 적극적"이라고 평가했다. 그는 이어 "김정은은 '완전한 비핵화'에 기존에 만들어진 무기와 미국 본토까지 도달하는 미사일이 포함된 사실을 알고 있다"고 했다.



다만 김정은은 다른 협상가들과 마찬가지로 위험은 최소화하고 이익은 극대화하기를 기대한다고 문 특보는 덧붙였다. "체제 생존이 걸려있기 때문에 위험을 회피하려고 한다"는 것이다.



AFP는 문 특보와의 인터뷰 기사에서 하노이 미⋅북 정상회담 때 트럼프 대통령이 김정은에게 "올인할 것"을 요구하면서 "무기 그 자체가 (협상)테이블에 오를 필요가 있다"고 촉구했다는 미 정부 관리들의 발언을 소개했다. 미국도 그 대가로 "마찬가지로 올인할 준비가 돼 있다"고 했다. 그러나 북한은 영변 핵단지 중에서 정확히 어떤 시설을 포기하고자 하는지 명확히 밝히지 않았고, 무기를 제외한 모든 제재의 해제를 원했다고 이들은 전했다.