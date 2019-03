아시안아메리칸기자협회 "민주당 논평, 블룸버그 기자 신변 위협하고 언론자유 침해"

"국가원수 모욕, 매국"이라며 기자 실명 비판한 민주당...6일째 당 홈페이지에 논평 유지

문재인 대통령을 '김정은의 수석대변인'이라고 보도한 블룸버그통신의 작년 9월 기사에 대해 더불어민주당 대변인이 "국가원수를 모욕한 매국에 가까운 내용"이라고 비판한 것에 대해 아시안 아메리칸 기자협회(Asian American Journalists Association, 이하 AAJA)는 18일 "언론인에게 가해지는 모든 형태의 협박 및 위협에 우려를 표한다"고 밝혔다. 민주당은 지난 13일 당 대변인 명의로 블룸버그 기자 실명을 거론한 논평을 낸 이후 6일째 당 홈페이지에서 논평 내용을 그대로 유지하고 있으며, 이번 사건과 관련한 공식 반응도 보이지 않고 있다.



AAJA는 아시아지부와 그 산하 서울지부의 공동명의로 낸 성명서에서 "협회 회원이자 블룸버그통신 소속인 기자를 둘러싼 논쟁을 면밀히 주시하고 있다"며 "이런 위협은 한국에서 활동하는 모든 기자들에게 보장돼야 하는 언론의 자유를 해치는 행위"라고 했다. AAJA 소속 아시아지부는 서울을 비롯한 아시아·태평양 지역에서 활동하는 기자들을 대표하는 비영리단체다. AAJA는 미국과 아시아 전역에 20여개 지부를 두고 있으며 1500여명의 회원이 소속돼 있다.



민주당은 지난 13일 이해식 대변인 명의의 논평에서 블룸버그통신의 해당 기사를 쓴 기자 실명까지 밝히면서 ‘악명 높은 기사’ ‘미국 국적 통신사의 외피를 쓰고 국가원수를 모욕한 매국에 가까운 내용’이라고 했다. 그러자 인터넷에선 정권 지지 성향 네티즌들이 이 기자의 트위터에 "외국 통신사에 근무하는 검은 머리 외국인" 등 인신공격성 트윗을 달았다.



이에 대해 AAJA는 "민주당 대변인은 (논란이 된) 기사를 작성한 블룸버그 기자의 이력과 외신으로서의 자격을 문제 삼았다. 기자가 한국 국적의 서울 주재원이라는 사실은 보도의 신빙성을 깎아 내리는 빌미가 됐다"며 "AAJA 아시아지부는 이번 사건으로 인하여 기자 개인에게 가해지는 인신공격적 비판에 명백히 유감을 표한다. 해당 기자가 신변의 위협까지 받고 있는 상황에 우려를 금할 수가 없다"고 했다.



블룸버그통신 기사를 한국 기자가 썼다는 네티즌의 공격에 대해서도 언급했다. AAJA는 "일부에선 해당 기자를 '검은머리 외신기자'라고 표현했다. 이 표현에는 한국 기자가 외국 언론사 소속으로 취재활동을 하는 것이 비정상적이라는 함의가 담겨있다"며 "외신 보도는 해당 국가 언어와 문화에 정통한 자국 출신 기자와의 협업을 통해 이뤄진다"고 했다. 이어 "기자의 국적을 빌미 삼아 외신 보도를 깎아 내리는 행태, 또한 외신은 외국인으로만 이뤄져야 한다는 편견에 다시 한번 유감임을 밝힌다"고 했다.



앞서 해외언론사 약 100곳이 가입한 서울외신기자클럽도 지난 16일 성명서를 통해 "최근 민주당이 (문재인) 대통령에 대한 기사를 작성한 블룸버그 기자 개인에 관련한 성명을 발표하고, 이로 인해 기자 개인의 신변안전에 큰 위협이 가해진 것에 대해 우려를 표명하고자 한다"며 논평 철회를 요구했다.



그러나 19일 오전 10시 현재 논평은 여전히 당 홈페이지에 게재돼 있다. 민주당도 반응을 보이지 않고 있다.





다음은 AAJA의 한국어와 영어 성명서 전문.



아시안 아메리칸 기자협회 아시아 지부와 산하기관 서울지부 성명서



아시아 전역 200여명의 기자들을 회원으로 보유하는 아시안 아메리칸 기자협회 (Asian American Journalists Association, 이하 AAJA)의 아시아지부와 산하기관 서울지부는 협회의 회원이자 블룸버그 통신 소속 기자를 둘러싼 논쟁을 면밀히 주시하고 있음을 밝히고자 한다.



2019년 3월 12일, 자유한국당 원내대표는 국회에서 대한민국 대통령을 겨냥한 발언을 하며 해당 기자의 블룸버그 기사를 인용하였다. 더불어민주당 대변인은 해당 기사를 "국가원수를 모욕한 매국에 가까운 내용"이라 칭하며 기사를 작성한 블룸버그 기자의 이력과 외신으로서의 자격을 문제 삼았다. 기자가 한국 국적의 서울 주재원이라는 사실은 보도의 신빙성을 깎아 내리는 빌미가 되었다. AAJA 아시아지부는 이번 사건으로 인하여 기자 개인에게 가해지는 인신공격적 비판에 명백히 유감을 표한다. 해당 기자가 신변의 위협까지 받고 있는 상황에 우려를 금할 수가 없다.



AAJA 아시아지부는 언론인에게 가해지는 모든 형태의 협박 및 위협에 우려를 표한다. 이러한 위협들은 한국에서 활동하는 모든 기자들에게 보장되어야 하는 언론의 자유를 해치는 행위이다. AAJA 아시아지부는 표현의 자유와 언론의 자유가 어떤 경우에도 침해 받아서는 안 된다는 점을 밝히고자 한다.



또한 블룸버그 기사를 둘러싼 논란은 현지에서 활동하는 외신에 대한 오해를 명백히 드러낸다.



일부에서는 해당 기자를 "검은머리 외신기자"라고 표현하였다. 이 표현에는 한국 기자가 외국 언론사 소속으로 취재활동을 하는 것이 비정상적이라는 함의가 담겨있다.



외신에서 일하는 기자들은 해외에서 파견된 외국인 특파원에 한정되지 않는다. 한국은 물론 전세계적으로 외신의 보도는 해당 국가의 언어와 문화에 정통한 자국 출신 기자들과의 협업을 통해 이루어진다. 외신에 소속된 한국인 기자들은 자국에 대한 국제 언론보도에 있어 중요한 역할을 맡고 있다. 취재에 깊이를 더함은 물론, 한국에 대한 다양한 통찰력을 제공한다. 이와 같이 한국에서 이뤄지는 외신 활동은 외국인 특파원들과 자국 기자들의 귀중한 이해력을 조합하여 이루어진다.



AAJA 아시아지부는 기자의 국적을 빌미 삼아 외신 보도를 깎아 내리는 행태, 또한 외신은 외국인으로만 이뤄져야 한다는 편견에 다시 한번 유감임을 밝힌다.



2019년 3월 18일



Statement from AAJA-Asia and Seoul Subchapter on the Public Targeting of Seoul Journalist



March 18, 2019

Statement from AAJA-Asia chapter and its Seoul subchapter



AAJA-Asia and its Seoul subchapter—representing nearly 200 journalists across Asia, including Seoul—is paying close attention to the developments in South Korea surrounding an article written last September by a Bloomberg reporter, who is an AAJA member, about the South Korean president’s activities at the UN General Assembly.



On March 12, in a National Assembly speech and subsequent comments, the Liberty Korea Party floor leader referred to the Bloomberg article, pointing to it as an example of coverage by the "foreign press" (외신). In response, the ruling Minjoo Party’s spokesperson questioned the reporter’s credentials, her affiliations with foreign media, and referred to her article as "a borderline treasonous act insulting the head of state." Her Korean ethnicity and the fact that she is based in Seoul have been used to discredit her reporting. AAJA-Asia is disturbed by this rhetoric targeting a journalist. It is further disturbed that following these accusations, she has faced threats to her personal safety.



Threatening or intimidating behavior towards journalists is unacceptable and needs to stop. Such activities have a chilling effect and undermine the freedom of the press for all journalists working in Korea. AAJA-Asia urges everyone engaging in this discussion to respect the right to freedom of expression and freedom of the press.



The statements from the involved parties have also highlighted some misconceptions in how foreign media are perceived in Korean media.



Some have referred to "the black-haired foreign reporter" (검은머리 외신기자), which implies that there is something abnormal about a Korean reporter’s role as a member of the foreign press corps.



In reality, in South Korea—and around the globe—an important share of reporting by international media outlets is done not just by "foreign correspondents" but by reporters from the country they are reporting on who are fluent in the country’s language and culture. Many Korean reporters have played a crucial role in helping international media strengthen their reporting and diversify the perspectives in their newsrooms. Thus, the actual operation of "foreign reporting" in South Korea is a combination of outside perspectives combined with val uable local insight from Korean reporters.



AAJA-Asia rejects the undermining of journalists’ work based on their ethnicity, and the notion that international media should only be staffed by foreigners.





