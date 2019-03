갓세븐 뱀뱀, 태국 첫 솔로 팬미팅 투어 성료…현지 인기 실감

[스포츠조선 조윤선 기자] 갓세븐(GOT7) 뱀뱀이 태국 첫 솔로 팬미팅 투어를 성료하며 현지서 '독보적 인기스타' 위상을 뽐냈다.

뱀뱀은 3월 1일부터 3일까지 태국 방콕을 시작으로 9일 나콘 라차시마, 10일 콘깬, 16일 푸켓, 17일 치앙마이 등 주요 5개 도시에서 7회에 걸쳐 팬미팅 투어 'BAMBAM THE FIRST FAN MEETING TOUR 'BLACK FEATHER' IN THAILAND '를 진행, 총 1만 5000명의 관객을 동원하며 성황리에 공연을 마쳤다.

이번 태국 팬미팅 투어는 온전히 '뱀뱀'의 이름으로만 진행된 첫 팬미팅. 특히 방콕의 경우 현지팬들의 열렬한 반응 덕분에 예정된 2회 공연이 순식간에 매진되며 1회 공연이 추가됐고 이 역시 초고속 매진으로 뱀뱀의 뜨거운 인기를 증명했다.

뱀뱀의 팬미팅 투어 첫 공연에는 JYP엔터테인먼트 선배 닉쿤, 마지막 치앙마이 공연에서는 '2018 MAMA'서 '베스트 뉴 아시안 아티스트상'을 받은 현지 인기 가수 The Toys가 깜짝 게스트 출연, 공연에 열기를 더했다.

특히 뱀뱀은 공연을 개최할 때마다 'BLACKFEATHERTOUR_BANGKOK', 'BLACKFEATHERTOUR_CHINGMAI' 등 해시태그로 태국 트위터 실시간 트렌드 순위 1위를 차지하며 뜨거운 인기를 실감케 했다.

아울러 뱀뱀은 현재 태국에서 6개의 브랜드 광고 모델로 활동중이다.

한편 뱀뱀이 속한 그룹 GOT7은 지난해 아시아, 유럽, 북미, 남미 등 해외 17개 도시를 도는 월드투어를 성료하며 글로벌 아이돌로서 인기를 증명했고 최근에는 유닛 Jus2의 활동, 진영의 tvN 드라마 '사이코메트리 그녀석' 주연 등 다방면에서 맹활약중이다.

