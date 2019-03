트럼프, GM 美공장 폐쇄에 연일 '압박'…"中·멕 공장을 닫아라"

그린 대표가 한 언론과의 전화 인터뷰에서 "우리는 생산을 해왔고 나는 준비가 돼 있다(my act is together). 와서 한번 보라"고 발언한 것을 맞받아친 것이다.

그는 "민주당 지지자인 데이비드 그린 UAW(전미자동차노조) 대표는 마음을 가다듬고(get his act together) 생산 활동에 나서야 한다. 불평하지 말고 일을 진행하라. 실업률은 3.8%!"라고 썼다.

트럼프 대통령은 그 전날에도 트위터를 통해 "(미국) 경제가 매우 좋기 때문에 GM은 아마도 다른 방식으로, 혹은 새로운 소유주와 함께 오하이오 로즈타운 공장이 생산을 재개하도록 해야 한다"고 요구했다.

그는 "도요타는 미국에 135억 달러(약 15조3천억원)를 투자하고 있으며 다른 곳도 마찬가지다"라며 일본의 경쟁업체를 거론하면서 "서둘러야 한다. 시간이 생명이다!(Time is of the essence!)"라고 강조했다.

트럼프 대통령은 18일에도 트윗을 올려 "제너럴 모터스와 UAW는 9월/10월에 협상을 시작할 예정이다. 왜 기다리나. 지금 시작하라"면서 'GM 압박'을 이어갔다.

그는 "나는 일자리를 미국에 남겨두기를 원한다"라고 말하고, 가동 중단된 오하이오주 로즈타운 공장과 관련해 "우리 역사상 최고의 경제 중 하나인, 로즈타운이 열리거나 이를 빨리 열 회사에 팔리기를 원한다"고 말했다.

트럼프 대통령은 다른 트윗에서 "자동차 회사들은 모두 미국으로 돌아온다. 다른 모든 사람들도 그렇다"면서 "우리는 지금 모두가 부러워하는 세계 최고의 경제를 갖고 있다"고 거듭 말했다.

그는 "오하이오에 있는 크고 아름다운 공장을 지금 열라"며 중국이나 멕시코에 많은 투자를 했지만, 미국에 일자리를 가져오지 않는다면서 "중국이나 멕시코에 있는 공장을 닫으라"고 강조했다.

앞서 GM은 구조조정 계획에 따라 이달 6일부터 오하이오 로즈타운 조립공장의 생산을 중단했다.

GM이 작년 11월 캐나다 1곳을 포함해 북미 지역에 있는 공장 5곳의 가동을 중단하고 1만5천명가량의 인력을 감축하겠다고 발표한 이래 해당 계획을 처음 이행한 것이다.

이와 관련해 UAW는 GM의 생산 중단과 감원 계획이 2015년 단체협약을 위반한 것이라며 연방 법원에 소송을 냈다.