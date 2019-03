백예린, 우리 사랑은 위대합니다···2년3개월만의 컴백

백예린

가수 백예린(22)이 18일 오후 6시 두 번째 솔로 미니앨범 '아워 러브 이스 그레이트(Our love is great)'를 발표한다. 2016년 12월 크리스마스 시즌송 '러브 유 온 크리스마스(Love you on Christmas)' 이후 2년3개월 만이다.



백예린은 열 다섯 살이던 2012년 소속사 JYP엔터테인먼트 동료인 박지민(22)과 결성한 듀오 '피프틴앤드'(15&)로 데뷔했다. 2015년 11월 내놓은 첫 미니 앨범 '프랭크(FRANK)' 그리고 두 번째 솔로 미니앨범 '아워 러브 이스 그레이트'로 꾸준히 성장해왔다.



이번 앨범 타이틀곡은 '그건 아마 우리의 잘못은 아닐 거야'다. '관계 안에서 서로 의도치 않게 피어난 불안함은 우리 잘못이 아니며 결국 그것은 우리를 더 크게 만들어 줄 것'이라는 '관계'에 대한 백예린의 생각을 담았다. 음색과 멜로디는 몽환적이다.



총 7트랙이 실린 앨범에는 백예린이 영화 '마녀와 메리의 꽃'에서 얻은 영감을 더한 '야간비행(마녀의 꽃)', 앞서 사운드 클라우드에서 먼저 공개한 '내가 날 모르는 것처럼' 등이 눈길을 끈다. JYP는 "백예린은 순수한 목소리로 진실한 감성을 전달하며 '결국은 사랑과 늘 함께 해온 내 주변과 내 모습들'에 대한 시선을 노래했다"고 소개했다.