모모랜드,'쇼미' 하이라이트 메들리 공개…대박 중독성 예고

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 걸그룹 모모랜드가 컴백에 앞서 신보 '쇼미(Show Me)'의 하이라이트 메들리를 전격 공개했다.

지난 18일 모모랜드는 공식 SNS 채널을 통해 다섯 번째 미니앨범 '쇼미(Show Me)'의 하이라이트 메들리를 공개하고 신보에 대한 기대감을 높였다.

공개된 하이라이트 메들리에는 베일에 싸인 타이틀곡 '?'를 비롯해 총 'Falling U', '빛나', 'Holiday', 'What You Want' 등 5곡의 짧은 음원이 담겨 궁금증을 증폭시키고 있다.

특히 타이틀곡 '?'의 경우 20초 정도에 짧은 음원임에도 불구하고 공개 직후 "하이라이트 부분도 아닌데 중독성 대박", "뿜뿜 보다 센데?", "대박이네 또..", "중독성으로는 모모랜드를 이길 수가 없네", "음원 차트 석권 예약이요!" 등 신곡에 대한 기대와 응원에 대한 뜨거운 반응이 쏟아지고 있다.

소속사 MLD엔터테인먼트 관계자는 "컴백 D-2에 앞서 신보 '쇼미(Show Me)'의 하이라이트 메들리를 공개한다"며 "전작을 뛰어넘는 좋은 곡으로 찾아뵐 모모랜드에 많은 기대와 응원 부탁드린다"고 전했다.

한편 모모랜드는 오는 20일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 다섯 번째 미니앨범 '쇼미(Show Me)'를 공개하고 본격 컴백 활동에 나설 예정이다.

narusi@sportschosun.com