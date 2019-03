'확 달라졌다'…KARD, 3월 27일 '밤밤'으로 컴백 확정

[스포츠조선 백지은 기자] '믿고 듣는 신용 KARD'라는 수식어를 얻으며 국내외로 큰 호응을 얻고 있는 혼성그룹 KARD(BM, J.Seph, 전소민, 전지우)가 2019년 새로운 도약을 위한 첫 발걸음을 딛는다.

소속사 DSP미디어는 18일 공식 홈페이지 및 SNS 채널을 통해 '커밍업 포스터'를 공개하고 KARD의 컴백 사실을 알렸다. 포스터에 따르면, KARD는 오는 27일 첫 번째 디지털 싱글 '밤밤(Bomb Bomb)'을 발표한다.

정식 데뷔 이후 첫 디지털 싱글로 선보이는 '밤밤(Bomb Bomb)'은 KARD의 전매특허인 뭄바톤 리듬을 베이스로 강렬한 리드 사운드가 돋보이는 넘버. 매일 밤 나와 함께 하자는 메시지가 담긴 밝고 신나는 곡이다.

앞서 KARD는 데뷔 3단계 프로젝트인 '오나나(Oh NaNa)', '돈 리콜(Don't Recall)', '루머(RUMOR)'를 통해 'KARD만의 스타일'로 입소문을 타며 호평을 얻었다. 정식 데뷔 전 신선함을 가득 담아 음악 팬들에게 호평을 얻은 것처럼 '밤밤(Bomb Bomb)'을 통해 강렬한 한방을 다시 한번 선사하겠다는 계획이다.

KARD는 '믿고 듣는 신용 KARD'라는 수식어 외에도 '글로벌 아이돌', '글로벌 루키'라는 타이틀도 항상 함께 한다. 데뷔 프로젝트 3부작을 비롯해 정식 데뷔 앨범 '올라 올라(Hola Hola)'와 이후 발표한 '유 인 미(You In Me)', '라이드 온 더 윈드(Ride on the wind)' 또한 호평을 받아 왔다.

특히, KARD는 북남미 등 해외에서 폭발적인 인기를 얻었다. KARD는 화려한 퍼포먼스와 유니크한 음악, 혼성그룹의 장점을 극대화한 기획으로 전 세계 음악팬들을 사로잡은 바 있다.

