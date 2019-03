"한전공대 들어온다"… 産學硏 클러스터 레벨업, 나주혁신도시 시즌2 돌입

한국전력공사5000억 들여 설립

학생 1000명 전원 장학금

"30년안에 에너지부문

최고 공대로 키울 것"

주민들도 환영

만나면 한전공대 얘기부터



2021년까지

혁신 IT에너지高 설립

빛가람복합혁신센터 완공 등

혁신도시 시즌2

2030년에 완성 추진



전남 나주 빛가람혁신도시는 지난 1월 말 마지막 공공기관이 이전을 마무리하면서 비로소 '혁신도시 시즌 2'를 맞이했다. 세계적인 공과 대학을 표방한 한전 공대는 2022년 3월 혁신도시에서 개교할 예정이다.





'경축, 한전공대 나주설립은 혁신도시 시즌 2의 완성, 나주시.'



전남 나주시 빛가람동 한국인터넷진흥원(KISA) 사옥 앞 육교. 나주 빛가람혁신도시 한전 본사에서 2㎞ 떨어진 골프장에서 오는 2022년 3월 개교하는 한전 공대에 대한 기대감을 나타내는 플래카드가 많이 걸려 있었다. '한전공대 확정, 프리미엄 아파트 평당 600만원대, 마감임박' '한전공대 유치 확정, 성황리 분양 중' 등의 부동산 관련 펼침막도 도로변에 줄지어 있었다.



한국전력공사는 120만㎡ 부지에 대략 5000억원을 들여 한전 공대를 세운다. 매년 예상 운영비는 500억원. 연봉 10억원 스타 교수를 총장으로 영입하고, 학생 1000명 전원 장학금 지원 제도를 도입하는 등 파격 투자로 30년 안에 에너지 분야 최고 수준 공과 대학으로 키운다는 계획이다. 지난 1월 28일 확정된 한전 공대 부지는 앞으로 빛가람혁신도시에 포함된다. 장판석 전남도 혁시도지원단 시설지원팀장은 "관련 절차를 밟아 혁신도시와 인접한 한전 공대 캠퍼스를 혁신도시 내로 조만간 편입할 예정"이라고 말했다.



사실상 혁신도시에 세계적인 공대가 들어서면서 주민들은 환영 분위기이다. 2016년 광주에서 나주로 이주한 김해운(42)씨는 "한전 공대 개교는 혁신도시 완성에 있어 화룡정점에 해당한다"며 "빈약한 교육 여건이 항상 불만이었는데 한전 공대가 이 문제를 해결해 줄 것으로 기대한다"고 말했다. 혁신도시 핵심 상권에 90㎡ 상가 2곳을 투자한 이혜진(39)씨는 "식당이나 카페에서 주민들을 만나면 먼저 한전 공대 얘기를 꺼낸다"며 "전반적으로 혁신도시 부동산 가격이 치솟고 있어 나주로 이사를 오겠다는 광주 지인들이 크게 늘었다"고 말했다.



◇'산학연(産學硏) 클러스터' 활기



한전 공대 설립은 빛가람혁신도시 내 산학연 클러스터 조성에 활력을 불어넣는다. 광주시와 전남도 두 광역단체가 공동 조성한 빛가람혁신도시는 '에너지·농생명·정보통신·문화예술' 네 분야에서 16개 공공기관이 입주했다. 산학연 클러스터 부지 41만5000㎡ 중 이미 82%(33만9000㎡)가 분양됐다.



하지만 대부분 연관 기업들이 입주하고 있어 '학문'과 '연구' 기능이 미약하다는 지적을 받았다. 한전공대는 한국이 취약한 미래 에너지 신산업 관련 전문가를 집중적으로 배출할 예정이다. 학문과 연구 기능을 동시에 수행하는 것이다. 성긴 산학연 클러스터가 더욱 촘촘하게 짜인다. 나주시는 연구 단지 조성 부지 80만㎡와 도로·상수도 같은 기반시설 조성 예산 65억원을 무상 제공한다.



전남도 역시 산학연 클러스터 조성에 팔을 걷어붙였다. 도는 에너지밸리 강소연구개발특구 지정 사업을 추진한다. 한전공대 연구개발 배후단지와 연계해 에너지신산업 연구 기관과 기업을 한 데 모은다는 구상이다. 강소연구개발특구는 기존 특구와 같은 대규모가 아닌 좁은 면적에 집약적으로 연구개발 핵심기관과 기업을 모아 관련 사업의 시너지를 극대화한다. 기존 특구 지정면적은 대덕특구 60㎢, 광주특구 19㎢에 달한 데 비해 전남도의 에너지밸리 강소연구개발특구는 반경 3㎞ 이내 2㎢ 정도이다. 특구로 지정받으면 100억원가량의 인프라 구축·연구개발 예산을 국고에서 지원받을 수 있다. 윤영주 전남도 혁신도시지원단장은 "특구지정 신청은 한전공대 연구개발 배후단지와 연계한 해당 사업부지를 확정하고 나서 오는 8월쯤 한다"고 말했다. 에너지밸리는 한전이 에너지신산업 관련 기업과 연구소, 기관 등을 혁신도시 주변에 집적화하는 '에너지산업 생태계'다. 한전은 2020년까지 500개 에너지 기업을 유치할 계획이다.



연구 기능을 수행하는 한전의 에너지밸리 기업개발원은 본격적인 활동에 나선다. 한국인터넷진흥원 옆 신축 사옥 입주를 앞둔 에너지밸리 기업개발원은 에너지밸리 지원기관이다. 에너지 전문인력 양성과정 운영과 사업전환 기업에 대한 교육을 맡는다. 마케팅과 국내 판로 개척을 지원하고, 시제품 시험생산설비를 구축해 에너지 중소기업의 연구개발을 지원한다.



◇'빛가람혁신도시 시즌 2' 2030년 완성



지난 1월 28일 빛가람혁신도시 16번째 공공기관이 업무를 시작했다. 2009년 10월 설립된 농림식품기술기획평가원(농기평)이다. 농업경제와 농어촌 사회발전에 관한 종합적인 조사연구, 농업정책 수립지원을 하는 준정부기관이다. 농기평 이전 직원은 97명. 강민구 농기평 홍보실장은 "경기도 안양에서 나주로 새 둥지를 틀었다"며 "농도 전남에서 농림식품 분야의 체계적인 연구관리 지원에 힘쓰겠다"고 말했다.



2013년 3월 우정사업정보센터가 처음 입주한 이후 16개 모든 공공기관이 빛가람혁신도시 이전을 마쳤다. 공공기관 전체 임직원은 7033명으로 늘어났다. 빛가람혁신도시 인구는 2월 말 현재 3만1159명으로 나주시 전체 인구(11만4460명)의 27%를 차지했다



비로소 빛가람혁신도시는 시즌 2를 맞이했다. 앞서 전국 10개 혁신도시는 지난해 1월부터 공공기관 이전을 끝내고 중앙정부가 아닌 지방정부 주도로 새로운 일자리를 늘리는 '혁신도시 시즌2'에 돌입했다. 나주의 경우 농기평이 신청사 입주를 마무리함에 따라 진정한 시즌 2가 닻을 올린 셈이다. 공공기관 이전에 초점을 맞춘 시즌1(2005~2017년)에 이어 시즌2는 2030년까지 추진한다.



지역성장 거점 육성이 핵심이다. 기업 입주 활성화, 지역 인재 채용, 가족동반 이주율 높이기, 정주여건 개선, 산업 클러스터 활성화 등을 토대로 인구는 5만명까지 늘릴 계획이다.



전남도는 혁신도시 시즌 2 정책 추진과 관련해 혁신도시 맞춤형 인재 양성, 에너지 중심의 새천년 혁신거점 조성 등 40개 사업을 진행한다. 김영록 전남지사는 16개 기관장에게 지역 인재 채용, 지역 생산 제품 우선구매 등 협조를 요청했다. 올해 16개 공공기관의 지역인재 채용 규모는 전체 채용의 21%(525명)다. 2022년 채용률은 30%로 끌어올릴 계획이다. 김 지사는 "산학연 클러스터 활성화를 위해 연관기업 유치와 우리 지역의 신성장 동력산업을 적극적으로 키우겠다"며 "다른 혁신도시에 비해 낮은 빛가람 혁신도시의 지역 인재채용 비율은 앞으로 지속적으로 높이겠다"고 말했다.



◇IT 에너지고 설립 추진



이주 공공기관 임직원의 최대 불만은 여전히 부실한 교육 여건이다. 이에 따라 전남도교육청은 혁신도시에 정보기술(IT)·에너지 분야 고교 설립을 추진한다. 가칭 '혁신 IT 에너지고'다. 2021년 개교가 목표다. 4차 산업혁명 시대 전략산업을 이끌 창의·융합적인 인재를 육성하는 특수목적고 또는 대학 진학을 목적으로 하는 특성화고 형태의 고교다. 혁신 IT 에너지고는 해당 분야 역량과 자질을 가진 학생들을 선발해 전문화된 교육과정을 제공한다. 한전공대 교육과정과 연계한 교육도 하게 된다.



시즌 2를 맞이해 편의 시설은 대폭 개선된다. 전남도는 수영장, 공연장 등이 들어선 '빛가람 복합혁신센터'를 2021년 완성한다. 사업비는 490억원. 육아지원 시설과 기업창업 공간도 있다. 이밖에 200개 병실을 갖춘 종합병원과 동신대한방병원을 만들고 있다. 또 고등학교 1곳, 중학교 2곳을 짓고 있다. 한전공대와 별개로 4년제 대학의 캠퍼스 유치도 핵심 과제다.