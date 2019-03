딸기 등 신선 농산물 수출 크게 늘어… 국가별 맞춤형 마케팅이 주효했다

한국농수산식품유통공사

지난해 12억8000만달러 수출 전년보다 16.6% 늘어 농가소득에 직결되는 사업 집중

지난 해 1월 베트남에 수출된 국내산 딸기는 54.7t이었다. 올 1월에는 수출량이 117.5t으로 2배 이상 늘었다. 베트남으로의 딸기 수출은 지난 2016년 검역 문제를 해결한 첫 해 100만 달러를 돌파한 데 이어, 지난 해 366만 달러 어치를 수출하는 등 폭발적 증가세를 이어가고 있다.



태국도 한국산 딸기 수출 주력 시장으로 떠오르고 있다. 한국산 딸기에 대한 높은 수입관세(40%)에도 불구하고 지난 2017년 기준 태국의 수입 딸기 시장에서 한국산이 점유율 1위를 기록했다. 올해는 현지에 진출한 카페 프랜차이즈 브랜드와 연계해 방콕을 포함한 수도권 28개 매장에서 한국산 신선 딸기를 판매하고, 딸기를 활용한 다양한 메뉴 런칭 등 판촉행사를 통해 우리 딸기 판매·유통을 늘려가고 있다.



말레이시아 딸기 수출액도 지난 해 455만 달러를 기록, 2017년 대비 28%, 2016년 대비 62% 각각 증가했다. 말레이시아의 수입 딸기 시장 점유율도 지난 2015년부터 3년 연속 1위를 지켰다.



한국산 딸기가 아세안 지역 입맛을 사로잡고 있다. 지난 해 홍콩·싱가포르·태국·베트남·말레이시아 등 아세안 지역으로 수출된 국산 딸기는 2556t, 2645만 달러에 이른다. 2014년 대비 4년만에 859만 달러(48%) 성장하며 신선 농산물 수출의 효자 노릇을 하고 있다.





지난 2월 태국 방콕의 더 몰(The Mall) 내 최고급 슈퍼마켓(Gourmet Market)에서 열린 한국산 딸기 판촉행사(왼쪽). 태국 유명 백화점(Siam Paragon)의 최고급 슈퍼마켓(Gourmet Market)에 지난 해 문을 연 케이 신선 존(K Fresh Zone) 개막 행사(오른쪽). /aT 제공

◇국가별 맞춤형 마케팅 주효



한국산 딸기 수출 급성장은 한국농수산식품유통공사(aT)의 국가별 맞춤형 마케팅 전략에 힘입었다는 분석이다. 베트남의 경우, aT는 검역 문제 해결을 위한 행정 지원과 함께, 젊은 인구가 많은 시장을 겨냥해 영향력이 큰 한류 스타를 활용해 SNS와 TV 등을 통한 홍보에 힘을 쏟았다.



올 1~3월엔 박항서 감독을 내세운 미디어 홍보활동를 펼쳤다. 또 현지 TV방송 등과 연계해 한국산 딸기의 산지를 소개하고 품질관리·포장과정 등을 반영해 한국산 딸기의 우수성을 알렸다.



태국에서는 현지 대형 유통업체와 연계한 지속적인 딸기 판촉행사를 열고 있다. 태국 전역에 매장을 갖고 있는 Tesco, BIG C,TOPS supermarket, Gourment market 등 대형 유통업체에서 한국산 신선 딸기의 우수성 홍보를 위한 판촉행사를 개최하고, 딸기수출협의회와 공동 마케팅으로 태국 지상철(BTS) 역사 출입문, 벽면 등에 한국 딸기 광고물을 부착하기도 했다.



싱가포르에서는 aT가 운영하는 'K-Fresh Zone' 사업을 통해 한국산 전용 신선 농산물 판매관을 지난 2017년 12월 최초로 싱가포르 최대 유통업체인 NTUC Fairprice에 개소, 현재까지 10개 매장에서 운영되고 있다.



전기찬 aT 전략기획부장은 "이제 싱가포르에선 이미 한국산 딸기가 보편화되어 특별한 행사 없이도 자연스럽게 구매로 이어지고 있는 상황으로 현지 수입 업체들도 한국 딸기 시즌에는 한국산 딸기만 취급하는 추세"라고 말했다.



◇"신선 농산물 수출 총력"



제조업 수출이 고전을 면치 못하고 있는 반면, 딸기를 필두로 한 우리 신선 농산물 수출이 날아오르고 있다. 지난 해 농림축산식품 수출은 69억 달러로 전년 대비 1.5% 증가에 그쳤지만, 신선 농산물 수출은 12억8000만 달러로 전년보다 16.6% 증가해 농식품 수출 사상 최대치 달성에 주역을 담당했다.



아세안을 포함한 신(新)남방 시장 다변화와, 생산에서 수출에 이르는 전 과정 DB(데이터베이스)화 등으로 안정적 수출기반을 다진 것이 효과를 거둔 것으로 aT는 평가했다.



aT 는 이 같은 성과를 바탕으로, 올해는 신남방·신북방 지역을 중심으로 수출 시장을 다변화하고 생산 농가 소득과 직결되는 신선 농산물 수출기반을 강화하는 데 최선을 다하겠다는 구상을 밝혔다.



우선, 올해부터 인도와 캄보디아·몽골 등을 수출 다변화 최우선 전략 국가로 선정해 유망 품목 시장조사와 바이어 발굴, 마켓 테스트, 매장 입점까지 모든 과정을 원스톱 지원하기로 했다.



또 신선 농산물 시장 개척을 위한 판매 거점인 'K-Fresh Zone'을 현재 3개국 18개 매장에서 베트남·홍콩 등 5개국 30개 매장으로 확대하고, 아세안 지역 신선 농산물 수출 확대를 위한 현지 물류 지원사업을 추가로 운영할 계획이다.



◇"농가소득 직결 사업 집중"



aT는 이와 함께, 국내산 감자·밀 등 농산물 수매를 통해 농가 소득을 지원함으로써 기상악화 등으로 인한 수급 불안에 선제적으로 대응할 계획이다.



또 정부의 지역 먹거리 종합 전략인 푸드플랜과 연계한 직거래 사업 활성화를 통해 생산자와 소비자 모두 만족할 수 있는 유통체계를 구축해나가기로 했다. 이밖에 농공상 융합형 중소기업의 온·오프라인 판매망을 늘리는 등 식품 기업의 국내산 원료 사용을 늘려나갈 계획이다. 식품·외식 기업과 산지 간 직거래와 공동구매 확대를 위한 지원을 확대하고, 농산물 대량 소비처인 식품제조업의 원료 소비 실태조사를 심층 분석해 국산 농산물 이용을 유도해나가기로 했다.



이병호 aT 사장은 "우리 농업이 지속적으로 발전하려면 농업과 농식품산업의 연계 강화가 필수적"이라며 "신선 농산물과 국내산 원료 사용 농식품 수출을 적극 지원하는 등 농가 소득 및 농업 생산기반과 직결되는 사업에 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.