컴백 D-1' 백예린, 타이틀곡 일부 최초 공개...기대감 UP

[스포츠조선 고재완 기자] 가수 백예린이 컴백을 하루 앞두고 새 앨범 타이틀곡 '그건 아마 우리의 잘못은 아닐 거야' 음원 일부를 최초 공개하며 기대감을 고조시키고 있다.

백예린의 두 번째 솔로 디지털 미니앨범 'Our love is great'의 앨범 샘플러 영상을 통해서다.

JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 17일 0시 JYP SNS 및 자사 공식 유튜브 채널을 통해 새 앨범 'Our love is great'의 총 7트랙 음원 일부가 담긴 샘플러 영상을 선보였다.

2번 트랙에 수록된 타이틀곡 '그건 아마 우리의 잘못은 아닐 거야'는 '우리 사이에 큰 상처로 자리 잡아도', '그건 아마 우리의 잘못은 아닐 거야' 등의 가사를 통해 '관계 안에서 서로 의도치 않게 피어난 불안함은 우리 잘못이 아니며, 결국 그것은 우리를 더 크게 만들어 줄 것'이라는 심오한 메시지를 전달한다. 백예린 특유의 감성을 담은 보컬과 서정적인 멜로디가 완곡에 대한 호기심과 기대감을 불러 일으킨다.

이 밖에 '야간비행(魔女の花)', 'Dear my blue', 'Our love is great', '내가 날 모르는 것처럼 (Feat. 카더가든)', '지켜줄게', '내가 날 모르는 것처럼 (2019 ver.)'등 역시 독보적 음색의 백예린 보컬 장점을 잘 살린 곡들로 '믿고 듣는 백예린'의 면모를 증명할 예정이다.

백예린이 컴백하는 것은 2016년 12월 발매한 크리스마스 시즌송 'Love you on Christmas' 이후 2년 3개월여 만이다. 디지털 싱글 '우주를 건너', 'Bye bye my blue'등을 통해 '음원 강자'로 자리매김한 백예린이 새롭게 선보일 앨범에 컴백을 기다려온 팬들의 기대가 높다. 백예린 역시 컴백에 앞서 새 앨범 트랙리스트, '팔색조 매력'을 담은 다양한 티저 이미지 등을 선보이며 팬들과 소통해 왔다.

한편 백예린의 새 디지털 미니앨범 'Our love is great'와 타이틀곡 '그건 아마 우리의 잘못은 아닐 거야'는 18일 오후 6시 각 음원사이트에 공개된다.

