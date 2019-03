[이미도의 무비 識道樂] [112] There are seven million

'시(詩)는 육지에 살면서 하늘을 날고 싶어 하는 해수(海獸)의 일기다(Poetry is the journal of a sea animal living on land, wanting to fly in the air).' 미국 시인 칼 샌드버그의 은유(隱喩)입니다. 알베르트 아인슈타인의 명구 하나도 소개합니다. '상상력은 지식보다 중요하다(Imagination is more important than knowledge).'



거장 스티븐 스필버그가 두 명구(名句)를 창작의 뿌리로 삼았을 법한 영화가 '이티(E.T. the Extra-Terrestrial ·사진)'입니다. 무척 흥미롭게도 감독은 두 위인의 얼굴을 합쳐 기념비적 캐릭터를 창조했습니다. 감성과 두뇌가 뛰어나고 얼굴이 하트 심벌 형태인 외계 생명체 이티입니다.





무대는 미국. 지구 식물을 채집하러 온 이티가 길을 잃습니다. 인간 소년 엘리엇은 이티를 방에 숨겨놓고 여동생에게 입단속을 시킵니다. "엄마한테도 비밀이야. 이티는 어른들한텐 안 보여. 아이들 눈에만 보여." 이티의 존재는 대단원에 이를 때까지 어른들에게 들키지 않습니다. 아이들의 기지(機智)가 빛난 덕분인데요, 이 대사를 통해 감독이 우리에게 '아이 눈'으로 세상을 보라고 속삭이는 것만 같습니다.



이티는 엘리엇과 함께 통신 장비를 만듭니다. 아뿔싸, 이티가 자신의 행성에 연락을 시도한 직후 엘리엇 집에 연방 요원들이 들이닥칩니다. 엘리엇은 이티를 자전거에 태워 빼돌립니다. 경관들이 도주로를 막자 엘리엇과 이티는 날 수 있는 해수가 돼 솟아오르더니 하늘에서 자전거 페달을 밟습니다. 이티를 데려갈 우주선이 있는 숲을 향해….



이런 은유가 있습니다 . '어른 눈엔 세계 7대 불가사의가 보이고 아이 눈엔 불가사의가 700만 가지 보인다(There are no seven wonders of the world in the eyes of a child. There are seven million).' 이 글은 감독의 속삭임처럼 우리가 영원히 천진난만한 '아이 눈'을 잃지 말아야 하는 경이로운 이유 아닐까요.