슈퍼주니어 예성, 日 세 번째 솔로투어 성료…"명품 예술 성대"

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 슈퍼주니어 예성이 일본 솔로투어를 성황리에 마무리했다.

예성은 2월 20일 후쿠오카 공연을 시작으로, 2월 27-28일 오사카, 3월 6-7일 나고야, 3월 13-14일 도쿄까지 일본 전국 4개 도시에서 단독 콘서트 "SUPER JUNIOR-YESUNG Special Live 'Y 's STORY'"를 성공적으로 마쳐 명품 보컬리스트다운 저력을 입증했다.

이번 공연에서 예성은 지난달 발매된 일본 첫 번째 정규앨범 'STORY'의 타이틀 곡 'Because I Love You?大切な絆?' (다이세츠나 키즈나 / 소중한 인연)와 수록곡 'いま?いにゆきます' (지금 만나러 갑니다)', 'For Dream', 'Happiness' 등은 물론, 예성의 일본 오리지널 곡 '愛してるって言えな' (아이시테룻테 이에나이 / 사랑한다 말할 수 없어), 'Splash', 'Let Me Kiss' 등을 완벽한 라이브로 가창하며 객석의 환호성을 이끌어냈다.

또한, 예성은 슈퍼주니어의 'U', 'Marry U', 'MAGIC'을 솔로 버전으로 편곡해 이색적인 무대를 선사했으며, 국내 두 번째 미니앨범 타이틀 곡 '봄날의 소나기'와 높은 인기를 끌었던 드라마 OST '너 아니면 안돼', '먹지'를 포함한 20여 곡의 다채로운 셋 리스트를 통해 예성만의 음악적 감수성으로 팬들과 교감했다.

그 중 3월 13-14일 양일간 열린 도쿄 공연 첫날에는 슈퍼주니어 멤버 은혁이 공연장을 깜짝 방문해 예성을 응원하는 등 데뷔 15년 차 그룹다운 특급 의리로 눈길을 모았다.

한편, 예성의 일본 정규앨범 'STORY' 전곡 음원은 멜론, 플로, 지니, 벅스, 애플뮤직 등 각종 음악 사이트에서 만날 수 있다.

