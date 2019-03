에브라, '약속 지킨 호날두' 문자 공개…"그들을 부숴버릴 거야"

"홈에서 그들을 부숴버릴 거야. (Home We smash them)"



박지성의 ‘절친’ 파트리스 에브라(38)가 과거 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드에서 함께 뛰었던 크리스티아누 호날두(34 · 유벤투스)와 나눈 문자를 공개했다.





에브라가 인스타그램을 통해 공개한 호날두와의 문자/에브라 인스타그램 캡처

14일(이하 한국 시각) 에브라는 인스타그램에 드라마 같은 해트트릭 활약으로 소속팀 유벤투스를 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 8강에 올려놓은 호날두와 나눈 문자를 공개했다.



문자에는 13일 새벽 아틀레티코 마드리드(AT 마드리드)와 챔피언스리그 16강 2차전을 앞둔 호날두를 응원하는 내용이 담겼다. 유벤투스는 16강 1차전에서 AT 마드리드에 0 대 2로 지면서 탈락 위기에 몰린 상황이었다. 2차전에서 최소 3골 차 이상으로 승리를 거둬야 8강 진출을 할 수 있었다. 에브라는 호날두에게 "난 널 믿고 있다. 절대 널 의심하지 않는다. 너나 유벤투스가 질 때 사람들은 날 항상 괴롭힌다"고 했다. 그러자 호날두는 "우리가 (16강을) 통과할 거야. 홈에서 그들(AT 마드리드)을 부숴버릴 거야"라고 자신있게 답했다.



호날두가 에브라에게 보낸 ‘문자 약속’은 현실에서 지켜졌다. 13일 호날두는 홈에서 열린 16강 2차전에서 3골을 몰아치는 ‘해트트릭 원맨쇼’를 통해 ‘역전 드라마’를 썼다. 유벤투스는 AT 마드리드와 16강 1, 2차전 합산 3-2로 8강 진출에 성공했다.



에브라는 ‘약속을 지킨 남자’ 호날두와 경기전 나눈 문자를 공개하면서 "호날두는 큰 대회에서 강한 압박이 있어도 항상 자신이 남자라는 것을 증명하는 사람"이라는 글을 올렸다.



에브라와 호날두는 2006~2009년까지 맨유에서 함께 뛰었다. 또 한 에브라는 2014~2017년까지 유벤투스에서 왼쪽 풀백으로도 활약했다. 이에 에브라는 알리안츠 스타디움에서 열린 챔피언스리그 16강 2차전 유벤투스와 AT 마드리드의 경기를 직접 찾아 옛 동료 호날두와 유벤투스를 응원했다.



한편 맨유와 유벤투스 등에서 활약한 에브라는 지난 여름 소속팀이었던 웨스트햄 유나이티드와 결별한 이후 소속팀을 찾지 못하고 있다.